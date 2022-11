La important tasca professional de l’actriu i comunicadora Maria Matilde Almendros, en el centenari del seu naixement, es va posar de relleu ahir a Puig-reig en la primera jornada del Fòrum 10 Comunicació. Per glossar i reivindicar la seva figura, la sessió va comptar amb els periodistes Enric Frigola i Pilar Goñi, i amb les paraules inaugurals de Patrícia Plaja, portaveu del Govern de la Generalitat.

Enric Frigola, que va compartir micròfon amb Almendros durant 8 anys a Ràdio 4, va lloar la seva capacitat d’improvisació i de recitar poemes i obres teatrals senceres de memòria davant dels micròfoncs i, també, el seu manresanisme militant. Goñi, comissària de l’Any Maria Matilde Almendros i que comparteix amb l’homenatjada l’amor per la ràdio i pel teatre, va posar en valor l’emprenedoria, la cultura de l’esforç i l’esperit de lluita d’Almendros.

Per exemplificar la professionalitat i, alhora, la humanitat de la locutora i actriu, Enric Frigola va recordar que al magazín radiofònic matinal “Temps obert” ell cobria els aspectes informatius, mentre que Almendros, que inicialment es dedicava només a la part d’entreteniment, quan feia falta també gestionava la part informativa del programa. L’època que Almendros i Frigola van treballar junts va coincidir amb l’enregistrament i emissió de la sèrie de Televisió Espanyola a Catalunya “Doctor Caparrós, medicina general”, que ella protagonitzava juntament amb Joan Capri.

El vessant més teatral de la vida d’Almendros va tractar-lo Pilar Goñi, que va recordar que entre 1948 i 1952 va existir la companyia Almendros-Ferrer, amb Maria Matilde Almendros i Domènec Ferrer al capdavant. Aquesta companyia va arribar a oferir un repertori teatral de 50 obres, 25 en català i 25 en castellà, per ser representades en qualsevol moment i en qualsevol escenari.

El punt més institucional el va aportar la portaveu del govern de la Generalitat, la periodista Patrícia Plaja. En la seva intervenció, que va fer després de les paraules de benvinguda de l’alcalde puig-regenc, Plaja va destacar els avenços que hi ha hagut, importants però alhora insuficients, en la igualtat de gènere des de la postguerra (època de joventut de Maria Matilde Almendros) fins ara. Plaja també va destacar la tasca de crear i mantenir les jornades Fòrum10 Comunicació, i ho va lligar amb la importància que es mereix el periodisme, tant si és fet des de grans ciutats com des de petits pobles, i tant si és exercit des de mitjans de comunicació com des d’institucions i empreses.

La primera sessió del Fòrum10 Comunicació va servir també per inaugurar l’exposició en homenatge a Maria Matilde Almendros, que es podrà veure a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig fins al 30 de novembre.

La propera sessió del Fòrum 10 Comunicació serà el proper divendres, 11 de novembre, amb el periodista berguedà Manel Alías. Parlarà a Puig-reig de “Rússia, un gran escenari”. Es farà a les 20 h a La Sala, a la plaça Nova de Puig-reig. Totes les conferències del cicle són moderades per Josep Genescà, periodista i director de Ràdio Puig-reig.