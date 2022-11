Un dels artesans més solvents, fiables i valorats de Hollywood va néixer a Sant Iscle de Vallalta! Jaume Collet-Serra se’n va anar a Los Angeles amb 18 anys i l’objectiu de ser realitzador i rodar pel·lícules com la seva admirada La jungla de cristal. El català ha assolit el somni i la seva filmografia (amb una desena de llargmetratges) mostra un domini inqüestionable, cada vegada més difícil de veure a Hollywood, dels mecanismes essencials del cinema popular. Títols com La casa de cera, La huérfana i Infierno azul no aspiren a guanyar cap Òscar, ni a passar a la història, però són uns entreteniments consistents. Collet-Serra, que ha tocat els gèneres d’evasió més diversos (terror, thriller, aventures...), s’ha introduït en l’univers dels superherois. Black Adam és la primera superproducció protagonitzada per aquesta figura de DC Comics, que va aparèixer per primer cop el 1945. El personatge central va viure a l’Antic Egipte i s’allibera de la seva tomba terrenal cinc mil anys després de ser empresonat. Black Adam es diferencia clarament d’altres personalitats del còmic estatunidenc perquè assumeix sense complexos la condició d’antiheroi. Collet-Serra mostra novament la seva destresa narrativa i visual en una epopeia distesa que constitueix la segona col·laboració amb Dwayne Johnson, una de les estrelles del cine d’acció, que interpretà la seva cinta anterior (l’esplèndida Jungle Cruise). Una fantasia, modesta però eficient, que reflexiona sense cap ínfula sobre el concepte de justícia i aplega notes sucoses: picades d’ullet al gran Sergio Leone (en concret al magistral El bueno, el feo y el malo), i referències a la política exterior dels EUA.