Hi ha poques tecles que Santi Arisa (Manresa, 1947) no hagi tocat. Autor d’una carrera brillant, ha estat cantant, bateria i compositor, ha creat grups, ha musicat poetes, és el responsable de bandes sonores de pel·lícules i sèries i, fins i tot, Jorge Sanz el va interpretar en el film Orquesta Club Virginia. Arisa és un dels grans noms de la música del país.

En els seus inicis, el manresà, que va estudiar al Conservatori de la seva ciutat natal, va començar a fer-se un lloc en l’ofici musical actuant com a cantant d’orquestres. En l’esmentat film que va dirigir Manuel Iborra i es va estrenar el 1992, Jorge Sanz interpreta un noi que, amb només disset anys, entra a la formació que dirigeix el seu pare. Tot i que el personatge no es diu Santi sinó Tony, el perfil està basat en vivències i anècdotes dels començaments d’Arisa en la música.

La Tribu de Santi Arisa va néixer els anys 70 i va escampar la fama del manresà com a cantant en multitud d’escenaris. El 1976 va prendre part en la segona edició del Canet Rock, i deu anys després va actuar durant diverses nits a la Zeleste per celebrar les noces d’argent de la seva carrera.

El talent d’Arisa no ha passat mai desapercebut i molts professionals l’han volgut sumar als seus projectes. El manresà va integrar diverses orquestres, com la Maravella, el Club San Remo i l’Orquesta Club Virginia, va fundar el grup de rock progressiu Fusioon amb Jordi i Manel Camp i Martí Brunet (1971) i Pegasus amb Josep Mas Kitflus i Max Sunyer (1982).

Com a compositor de bandes sonores, va escriure les de pel·lícules i sèries com Terra d’escudella (1977), El timbaler del Bruc (1982) i Orquesta Club Virginia (1992), entre moltes altres. Les inquietuds d’Arisa, però, han abraçat diversos camps, com el de la sardana, ja que el 1993 va crear la sardanova, i la poesia, amb el disc Taverna de poetes (1997).