Núria López-Bigas (Monistrol de Montserrat, 1975) és doctora en Biologia i experta en Genètica Mèdica i en Biologia Computacional i Bioinformàtica, amb una trajectòria investigadora que ha contribuït a la creació de nous mètodes bioinformàtics per a l’estudi del genoma del càncer. López-Bigas és investigadora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), cap del Laboratori de Genòmica Biomèdica a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i professora associada a la UPF.

El treball que lidera López-Bigas desenvolupa eines computacionals que ajuden a la identificació de les mutacions que causen els tumors cancerígens. Entre les més destacades, la creació d’IntOGen i de Cancer Genome Interpreter –dues plataformes que es poden fer servir per analitzar les alteracions de les cèl·lules en tumors– i Ia creació BoostDM, un sistema d’intel·ligència artificial que identifica les mutacions causants del càncer en diferents tipus de tumors.

Des del laboratori ha liderat també un estudi que, per primera vegada, ha identificat i quantificat les alteracions genètiques en les cèl·lules que causen els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia contra el càncer. El treball és el primer pas per comprendre els efectes secundaris a llarg termini dels tractaments contra el càncer i poder així optimitzar-los.

Núria Lopez-Bigas va ser triada membre de l’Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO) el 2016. Va obtenir una beca del European Research Council Consolidator Grant (ERC-consolidator) el 2015. El seu treball ha estat reconegut amb premis com el prestigiós Premi Banc de Sabadell a la Recerca en Biomedicina, el Premi Nacional de Catalunya al Jove Talent Investigador i el Career Development Award from the Human Frontiers Science Program Organization. Des de l’any 2020 és membre del consell de la European Association of Cancer Research (EACR). Actualment també és membre del grup Dona i Ciència de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM).

López-Bigas ha publicat més de cent articles en revistes internacionals i participa regularment als congressos més importants del camp com a ponent convidada. Dedica part del seu temps a divulgar el seu treball a la premsa i a la ràdio i a fer xerrades a escoles i en esdeveniments de comunicació científica. És autora d’un capítol del llibre no tècnic per aproximar-se a la ciència «10 aportacions catalanes a la ciència».

A més, forma part del programa de Persones Ambaixadores de Manresa, iniciativa impulsada al voltant de «Manresa 2022 Transforma» per a la projecció de la ciutat.