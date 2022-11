Que viure amb confort valgui la pena malgrat patir una malaltia irreversible. Aquest és l’objectiu dels professionals sanitaris i socials del PADES Bages (Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport), premi Actius Socials de Regió7 aquest 2022.

Es tracta d’una unitat singular. D’entrada fa visites a domicili perquè els pacients que atén solen tenir dificultats per desplaçar-se. Perquè inclou atenció tant mèdica com suport social al propi pacient i també a la família. I perquè la unitat té la seva seu a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa i està formada per equips de Sant Andreu i de l’Institut Català de la Salut (ICS). Una integració que no va ser fàcil però que ha demostrat ser una història d’èxit.

Metges, infermeres, assistents socials, gestors de casos i administratius formen l’equip PADES. Té els seus orígens en el programa Vida als Anys que Salut va impulsar a finals dels anys 80 per millorar l’atenció a les persones grans, a malalts crònics i a pacients amb malalties irreversibles.

Al Bages es va posar en marxa el 1989. El primer equip que es va crear depenia de l’Institut Català de la Salut. El 2005 es va crear una segona unitat a l’actual Fundació Sant Andreu Salut per la seva expertesa en cures pal·liatives i perquè és el centre sociosanitari de referència. El 2015 els dos equips es van integrar en un de sol que, poc després, el 2019, va ser distingit amb un dels premis a l’Excel·lència Professional que cada any atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB). Va coincidir amb el sopar commemoratiu dels 125 anys del CoMB que es va celebrar al museu Marítim de Barcelona.

Abans de l’esclat de la pandèmia, el PADES atenia més de 400 pacients amb malalties incurables, i va fer unes 2.600 visites. Per les seves mans passen pacients amb malalties irreversibles, però poden tenir un temps de pronòstic llarg. És durant aquest període de temps que la unitat procura que el malalt visqui amb qualitat, confort, benestar i dignitat. El PADES Bages ajuda a viure.

El recurs es va pensar per donar suport sanitari i social a l’atenció primària a pacients amb una malaltia avançada, irreversible i terminal en alguns casos. Tant oncològics com no oncològics. El treball amb primària continua i és una de les bases del servei.

Per les característiques de la unitat, els professionals que en formen part porten a terme una formació específica per treballar tant la part purament assistencial com també l’emocional.