Una de les caracteritzacions possibles dels mitjans de comunicació és la que els defineix com l’espill en el què les societats es reconeixen per al bo i per al dolent, amb les virtuts i amb els defectes, amb els fracassos i les victòries, amb les decepcions i les esperances. En el compliment d’aquesta missió, pertoca als mitjans denunciar allò que no rutlla i pressionar perquè es millori, però també destacar allò que va com cal i esperonar perquè continuï endavant i serveixi d’exemple.

Els premis Regió7 s’inscriuen en l’exercici d’aquesta vocació de reconeixement i encoratjament, amb la modesta pretensió de fer-ho en nom de la comunitat dels lectors i del conjunt de les nostres comarques, d’aquesta societat que ens mira per veure’s. Des que fa trenta-cinc anys es van atorgar els primers, llavors amb el nom d’Els 7 de Regió7, han realçat els mèrits i la dedicació de persones i col·lectius que han excel·lit en els seus camps i han esdevingut notícia en positiu. Música i tecnologia són protagonistes aquest any. El premi Ambaixador és per a Josep Pons, nascut a Puig-reig i considerat un dels millors directors d’orquestra de la seva generació a Europa. També és per a un músic el premi Cultura, que enguany recau en el manresà Santi Arisa, una de les carreres musicals més fèrtils de les darreres dècades. I el Tendències va a Maria Pujol, que ha iniciat una prometedora carrera musical i posarà música a llegendes del Lluçanès en un disc en preparació. La tecnologia és present al premi Ciència i Tecnologia de la monistrolenca Núria López-Bigas, una doctora en biologia que aplica tècniques avançades d’intel·ligència artificial a la investigació sobre el càncer, sinó també al premi Empresa a UVE Solutions, companyia que desenvolupa tècniques d’anàlisi de dades. El premi Esports és per a un manresà adoptiu, Pedro Martínez, entrenador del Baxi. L’Actius Socials és per al PADES Bages, un dels serveis sanitaris més valorats pels ciutadans. I el de Comunicació és per a Manel Alías, el periodista berguedà format a Regió7 que hem vist enguany recórrer el front de la guerra d’Ucraïna. Tots ells són exemple del talent d’aquest territori, i per al diari és una obligació i un plaer poder-ho subratllar.