Nascuda el 2007, la manresana UVE Solutions és una empresa en creixement especialitzada en data science per a les empreses principalment del sector HORECA (hotels, restaurants i cafeteries). L’empresa connecta mitjançant una plataforma digital pròpia els fabricants i els distribuïdors de productes d’alimentació i begudes del sector per millorar els processos de negoci de les dues parts.

El que va néixer fa quinze anys com un projecte personal de l’especialista en enginyeria electrònica Jordi Vila (Manresa, 1963) ha esdevingut amb el temps una sòlida realitat que aquest any preveu facturar fins a 12 milions d’euros i que es proposa el repte d’arribar als 25 milions de facturació d’aquí a tres anys. L’empresa, de fet, creix a un ritme d’un 25% anual des dels seus inicis.

L’èxit del seu model de negoci ha fet que grans empreses líders del sector, com Coca-Cola, Unilever, Damm, Mahou-San Miguel, Nestlé, Aguas Danone, Codorniu, GB Foods, Red Bull o Mars, confïin en les solucions dissenyades pel data intelligence d’UVE Solutions. L’empresa manresana compta amb un centenar de clients i desenvolupa projectes a mida en més de trenta països d’arreu del planeta.

Amb una plantilla de 148 persones, UVE Solutions té la seva seu central a l’edifici Impuls del Parc Central de Manresa, on treballa una vuitantena dels seus empleats. L’empresa disposa també d’oficines a Barcelona i a Madrid, i ha obert un hub de desenvolupament a Girona.

De cara a l’any que ve, la manresana preveu obrir una oficina a Milà, ja que la política de l’empresa és tenir presència física allà on hi ha el seu mercat. Per això Vila ja es proposa el repte d’obrir delegacions en països com França, Alemanya o Gran Bretanya, on també té bona part dels seus clients

«Ajudem les companyies a transformar el seu procés comercial, a fer que prenguin decisions en base a dades intel·ligents. Som una companyia de dades i d’intel·ligència comercial», defineix Jordi Vila el seu projecte, que ja busca espai més enllà del canal HORECA cap a altres models «de distribució fragmentada», com puguin ser els establiments de conveniència o d’impuls.

«Hem ajudat els nostres clients a definir quin es el seu canal objectiu. Els diem on s’han d’adreçar i amb quina oferta», explica el fundador i CEO d’UVE Solutions.