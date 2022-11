Nascuda a Prats del Lluçanès fa 23 anys, Mar Pujol forma part de la nova fornada que empeny fort en el panorama de la música catalana. Formada musicalment a l’escola del seu poble, l’EMAL, també ha estudiat Educació Infantil i Primària a la Universitat de Lleida, on va desenvolupar-se com a cantautora de forma autodidacta.

El cicle Rodautors li va donar les primeres oportunitats de provar les seves forces damunt d’un escenari, el 2018. Aquest any ha estat el que ha marcat un punt d’inflexió en la seva carrera, amb actuacions a la Jazz Cava de Vic, a l’Heliogàbal de Barcelona o en festivals com el Cantilafont, de Sant Feliu Sasserra. També ha estat aquest any que ha editat el seu primer disc, «Trepa», on exhibeix un estil de sabors fortament mediterranis. Aquest mateix any ha guanyat un dels Premis a la Innovació Rural, a través del qual desenvoluparà el projecte de convertir en cançons les llegendes del Lluçanès, portar-les a les escoles i i editar-les en disc.