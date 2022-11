El periodista i novel·lista Martí Gironell (Besalú, 1971) presenta dijous (19 h) a la llibreria Parcir de Manresa El fabricant de records, obra guanyadora del 55è premi Prudenci Bertrana de novel·la 2022. Gironell hi reivindica el llegat del fotògraf Valentí Fargnoli. Servint-se d’una anècdota, el permís que va obtenir per retratar el casament d’Alfons XIII, ficciona què va poder passar després de les núpcies com a punt de partida per resseguir la trajectòria del fotògraf ambulant i la memòria que atresoren els seus negatius. «Era conscient que capturava l’ànima d’un país, de la seva gent i els seus costums», explica l’escriptor.