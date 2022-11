El carrer Vilanova de Manresa ha acollit, aquest dimecres al migdia, un petit i emotiu acte que ha servit per descobrir una placa commemorativa que identifica que el número 1-3, a tocar de la Plana de l’Om, és la casa natal de Maria Matilde Almendros Carcasona, la popular actriu i locutora de ràdio de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, i la comissària de l’Any Maria Matilde Almendros, Pilar Goñi Garriga. Hi ha assistit una cinquantena de persones, entre les quals familiars d’Almendros, i ha comptat amb la col·laboració dels alumnes del Cicle Superior d’Animació Sociocultural i Turística de l’Institut Guillem Catà, que han fet una lectura de cartes, tot emulant el programa de ràdio d’Almendros ‘De España para los españoles’, en les quals li han explicat preocupacions dels joves d’avui, exposant temes com el medi ambient, el paper de les dones o les dificultats del món laboral.

En els parlaments, l’alcalde de Manresa ha recordat els actes que s’han realitzat al llarg de l’any per commemorar el centenari i ha fet èmfasi en la importància que representa per al país —i no només per a Manresa— la seva figura, subratllant el fet que la Generalitat de Catalunya va declarar aquest 2022 Any Maria Matilde Almendros, i posant en valor també que el Ple de l’Ajuntament de Manresa la va nomenar per unanimitat Manresana Il·lustra. En la mateixa línia, la comissària Pilar Goñi ha assegurat que el descobriment de la placa —on s’explica la trajectòria d’Almendros— “és un acte de futur, perquè queda a la ciutat, a la vista de tothom que passi per aquí, que podrà descobrir i conèixer qui va ser Maria Matilde Almendros”.

Una vida dedicada al teatre, a la ràdio i a la promoció de la cultura i llengua catalanes

Nascuda el 1922 a Manresa, Maria Matilde Almendros Carcasona va ser una de les locutores més populars de Catalunya, pionera en l’ús del català en el franquisme, i una actriu reconeguda a l’època. Al llarg de la seva vida professional, va saber sempre compaginar les seves dues grans passions: el teatre i la ràdio.

Va ser emprenedora com a dona de ràdio que va tenir un programa propi i també com a directora i promotora teatral. Va contribuir a la popularització del teatre català, sobretot de Guimerà, Pitarra i Sagarra, entre altres. Va ser una comunicadora excel·lent, que va transmetre la cultura i la tradició catalana a través de Ràdio Manresa, de Radio Nacional de España i de Ràdio 4, així com amb les obres que interpretava als escenaris d’arreu de Catalunya. El programa de ràdio ‘De España para los españoles’ la va fer popular internacionalment, sobretot en els països d’Europa on vivien emigrants catalans i espanyols.

A més, va treballar com a actriu de doblatge i esdevingué molt popular per la seva participació en la sèrie televisiva Doctor Caparrós. Fou guardonada, entre d’altres, amb el Premi Ondas a la millor locutora de ràdio (1969) i amb la Creu de Sant Jordi (1990) en reconeixement a la seva carrera.

Els actes de l’Any Maria Matilde Almendros Carcasona, que commemoren el centenari del seu naixement, estan organitzats conjuntament per l’Institut Català de les Dones, l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Ràdio Manresa, l’Associació El Galliner i l’Ajuntament de Manresa.