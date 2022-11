Dos actors navarclins, Jaume Costa (Artés, 1956) i Xènia Sellarés (Navarcles, 1995), estrenaran dijous (19 h) a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa Com dir-ho?, la darrera obra escrita per Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 1940 - Lleida, 2020). És una proposta que planteja un gran duel interpretatiu, i per la funció de demà ja gairebé no hi ha entrades a la venda.

«És preciós estrenar amb les entrades exhaurides», apunta Costa, un veterà de l’escena que ha estrenat monòlegs com La nit just abans dels boscos, de Bernard-Marie Koltès (2017), o Mestre Oleguer, d’Àngel Guimerà (2014). I encara ho és més si, com assenyala Xènia Sellarés, estrenen una obra que els ha comportat «un procés llarg i laboriós, perquè és un text, molt xulo, però amb molts matisos i jocs de paraules que s’escapen en la primera lectura i hem hagut de treballar». I això que Sellarés escriu, dirigeix i interpreta obres com el monòleg Homes? Quina mandra! que s’acompanya amb un tast de vins amb la sumiler Anna Castillo i que just porten a escena dissabte (19 h) al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, just dos dies després de l’estrena.

Els dos actors navarclins van treballar junts en una Febrada (una Innocentada a la navarclina) que va escriure Sellarés i va dirigir Costa, i a partir d’aquí van sorgir les ganes de treballar plegats. Costa va pensar llavors en el text de Benet i Jornet, un dels principals renovadors del teatre català i autor prolífic amb més de 40 obres publicades. «Vaig tenir la sort d’assistir a l’assaig general de l’obra el 2013 al teatre Almeria de Barcelona. Els actors eren Jordi Boixaderas i Clàudia Benito i en Papitu encara estava en plenes facultats, abans de l’Alzheimer i la seva mort per Covid», recorda Costa. El director era Xavier Albertí, qui va ser director artístic del Teatre Nacional de Catalunya del 2013 al 2021, «amb qui tinc una relació íntima d’amistat».

En plantejar-se portar a escena l’obra, doncs, li van comentar a Albertí, que els va parlar de l’obra «com una declaració d’amor en el sentit més ampli de la paraula». Fa un parell de dies, van representar Com dir-ho? davant seu. «Si abans de començar ens va desitjar un bon i llarg viatge, l’altre dia ens va dir ‘heu viatjat bé’, senyal que li va agradar el que hem fet», comenten els actors i directors del projecte, que han comptat amb la mirada còmplice de Montse Pla, la dona de Costa.

Amb Com dir-ho? Benet i Jornet va tancar una trilogia de teatre de cambra que va encetar amb Soterrani (2008) i va continuar amb Dues dones que ballen (2011). En aquesta tercera ajunta un parell de personatges intensos que cerquen les paraules adequades per poder expressar-se. Costa interpreta un professor universitari que, un dia de pluja, es presenta, ben xop, al pis d’una alumna (el paper de Sellarés), que molts pocs dies després ha de presentar el seu treball de final de carrera. La noia queda desconcertada. El professor li ha de dir alguna cosa, però no sap com fer-ho. «Primer sembla que la cosa va per una banda, però tot plegat canvia de rumb, i hi torna, i va escalant la tensió», exposa l’actriu. L’actor considera que és una obra «d’un escriptor ja fet i adult, que vol deixar el missatge de la seva vida».

Tant Costa com Sellarés tenen moltes ganes que arribi l’hora de l’estrena, «perquè ens ho hem passat molt bé preparant aquest muntatge, hi hem dedicat molt d’esforç, i ara tenim el desig que agradi». I poder estrenar al teatre Kursaal és «una manera d’estar el món, perquè és un equipament de referència a nivell de Catalunya», remarca Costa. I, després de l’estrena, l’objectiu és «aconseguir el màxim de bolos possible. Aquesta seria la gran recompensa als costosos assajos: el plaer de veure sales plenes», diu Costa. Per ara ja tenen un parell de dates tancades i altres en perspectiva. Com dir-ho? es podrà veure el dissabte 17 de desembre (18 h) a la sala Dos de Gener de Cal Sitges d’Artés; i el 28 de gener (data que cal acabar de tancar) al teatre-auditori de Navarcles.