Els jurats de la 40a edició dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, a la qual s’han presentat una quarantena de treballs, han fet públics aquest dijous els veredictes dels diferents guardons. L'entrega es farà per primer cop fora de Manresa i es traslladarà a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent el proper divendres 18 de novembre. Entre els dotze guardons de la convocatòria d'aquest any hi destaca el Premi Regió7 de Comunicació, que s'atorgarà la revista La Tosca per posar en valor els 75 anys de trajectòria al Moianès.

La gala presentada pels sallentins Berta Portabella i Rafa Gordillo, amb la participació del grup de dansa Les Diaforé i diferents músics vinculats a Sallent, amb algunes sorpreses més i sota la direcció de Sílvia Sanfeliu (la reserva d’entrades cal fer-la a fabricavella.sallent.cat/).

Els dotze guardons de la convocatòria d’enguany són el Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central, el Premi Bages de Narrativa jove, el Premi Berenguer de Montagut, el Premi a la Cultura popular i tradicional, el Premi El Galliner de textos teatrals, el Premi Empremta, el Premi Litel de Música, el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, el Premi a la Projecció artística, en la modalitat d’Acrílic, el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves.

Coordinats per Òmnium Bages-Moianès, els premis són convocats per l’Ajuntament de Manresa, els Amics de la Seu, el Centre d’Estudis del Bages, el Cercle Artístic de Manresa, Cineclub Manresa, el Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Litel.cat, Òmnium Bages-Moianès i Regió7, amb la col·laboració de Cots i Claret i la Família Esteve.

A continuació, enumerem els guanyadors de cada premi:

Premi Regió7 de Comunicació

A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7 i dotat amb 300 euros (impostos inclosos) i una subscripció electrònica a Regió7, valorada en 400 euros.

Atorgat a la revista La Tosca, de Moià, pels 75 anys ininterromputs d’informació local del Moianès.

La publicació mensual, nascuda en ple franquisme i en castellà, va completar la seva catalanització el 1981 i des del 2012 és editada per l’entitat Modilianum, que n’ha garantit la continuïtat i ha ampliat tant el seu cos de col·laboradors com la seva projecció social, amb un contingut plenament local i comarcal.

Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central

A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per la família Esteve. Convocat pel Centre d’Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès.

Atorgat a Xavier Rubio Cano pel treball Dels creixements explosius per les migracions globals a la sobremortalitat pandèmica. La població del Bages i del Moianès del 2000 al 2021. De quan i com, la sobremortalitat pandèmica, tancà la primera etapa del segle XXI demogràfic, que es centra en un detallat estudi demogràfic de la població del Bages i el Moianès i els seus components en aquest primers vint anys del segle XXI i la incidència que ha tingut la pandèmia sobre la població. El jurat valora la idoneïtat i interès públic del tema en el moment actual així com la metodologia científica utilitzada, la recerca i aprofundida anàlisi de fonts estadístiques públiques i gràfiques i les conclusions extretes que fan una radiografia actual de la població del Bages i el Moianès així com de perspectives de futur.

Premi Bages de Narrativa jove

Adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys. Dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. Convocat i dotat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7.

Atorgat a Àlex Castro Pizarro per l’obra: Una porta mal tancada, un relat inquietant i angoixant, que posa el lector en la ment del protagonista, un personatge turmentat i begut, que tracta sobre la comunicació i la incomunicació, escrit amb frase curta i esmolada, amb una prosa martellejant i efectiva, carregada d'imatges de gran força literària que, sovint, juguen amb la pròpia llengua.

Finalista: Kieran Dominic Whitehead Vilaseca per l’obra: Herois anònims, un relat carregat d'acció i tensió adrenalínica. La trama, descrita amb molta vivesa i estètica propera al videojoc, se situa en un escenari de guerra, d'una guerra actual i no gaire llunyana, amb un heroi sorprenent i inesperat que ha de complir una missió molt important.

Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa

A treballs de recerca o de divulgació sobre art, música, religió o valors culturals emmarcats en l’àmbit de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Convocat pels Amics de la Seu i dotat amb 1.000 euros (impostos inclosos) per Cots i Claret.

Atorgat a Glòria Ballús Casòliva pel treball L’orgue de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa – Materials per a la seva història des del segle XV, un estudi rigorós i exhaustiu sobre la història del orgue de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa que dona coneixement i dades sobre l’instrument musical, els organistes i el fets rellevants musicals de la Seu. Un estudi profund entorn a l’orgue que li dona el valor que es mereix com element patrimonial manresà.

Premi a la Cultura popular i tradicional

A iniciatives dutes a terme en el darrer any i mig per entitats o associacions de la comarca. Convocat i dotat pel Consell Comarcal del Bages amb 1.500 euros.

Atorgat a l’Esbart Vila de Sallent, pel projecte La Llançadora, la Xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central, que agrupa l’Esbart Sant Jordi de Gironella, L’Esbart Dansajove de Navàs i l’Esbart Vila de Sallent. Amb aquest projecte pretenen sumar esforços per ampliar l’impacte i participació dins el territori, prenent com a eina la dansa d’arrel i la cultura popular. El primer espectacle que han generat amb aquest projecte és Fiblades. El jurat coincideix que es tracta d’un molt bon projecte, innovador i molt ben coordinat entre les tres entitats. Han trobat en la cultura popular i tradicional els elements necessaris per a la inspiració, que ha donat com a resultat un projecte ambiciós, insòlit pel que fa a la dansa d’arrel a la nostra comarca, amb un bon discurs i una creació artística estèticament potent. Uneix municipis sota els mateixos objectius unint teixit cultural de les seves poblacions. En aquest primer espectacle de dansa-teatre d’arrel, fan un gran treball de difusió de la dansa d’arrel tradicional tot combinant-lo amb la memòria històrica del patrimoni tèxtil i colonial que comparteixen les tres poblacions. Probablement, han creat una sinergia que perdurarà i potenciarà la cultura popular a la comarca.

Premi El Galliner de textos teatrals

A una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament. Convocat per l’Associació Cultural El Galliner, de Manresa. El premi consistirà en la posada en escena/lectura dramatitzada de l’obra, coordinada per l’Associació Cultural El Galliner i Manresana d’Equipaments Escènics.

Atorgat a Francesc Xavier Boada Playà per l’obra: El rol d’en Pol, que descriu, a través d’uns diàlegs àgils, el fet que molts joves del nostre país, per desenvolupar el seu talent i els seus somnis, hagin de viure lluny de casa. Relacions, somnis... un gir inesperat de guió ens aboca cap un conflicte: som lliures? Quin és, de fet, el nostre rol? L’ambient, a París, amb la música com a marc emocional, proposa una peça teatral ben diferent.

Premi Empremta

En reconeixement a una iniciativa personal o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convocat per Òmnium Bages-Moianès.

Atorgat a l’Associació Memòria i Història de Manresa per la feina incansable que duu a terme des d’aquell incipient Grup d’estudis per a la recerca i des del més recent camp d’estudi i publicació de cartes i documents que fan referència a persones concretes, històries humanes de lluita i de vida. La projecció de Memòria i Història a Manresa, però també a tot el país, fa que avui dia sigui del tot imprescindible haver de comptar amb la tasca que du a terme aquest grup de persones per entendre el camí cap a la justícia social, la cohesió i la preservació de la memòria de les persones de casa nostra.

Premi Litel de Música

A una composició musical inèdita, tant la lletra com la instrumentació, i íntegrament en català. Convocat per Litel.cat. El premi consistirà en la producció, enregistrament, mescla i masterització del tema a l’estudi Litel.cat.

El premi d’aquest any ha estat declarat Desert.

Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana

En reconeixement a persones dedicades a la recerca o divulgació relacionades amb la Manresa ignasiana. Convocat per l’Ajuntament de Manresa, en memòria del sacerdot de la companyia de Jesús, professor, investigador, savi divulgador dels coneixements científics i autor de diverses publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Atorgat a Francesc Riera i Figueras per la seva trajectòria i dedicació a l’àmbit de la divulgació d’aspectes històrics, espirituals i patrimonials del llegat ignasià a Manresa i especialment a través de l’obra Manresa Ignasiana. 500 anys.

Premi Plácido a la producció cinematogràfica

A una iniciativa de producció cinematogràfica, relacionada amb la comarca del Bages per la vinculació que hi pugui tenir (equip tècnic, equip artístic, producció, temàtica, localització). Convocat i dotat per Cineclub Manresa amb 300 euros, un abonament de l’any 2023 i l’exhibició del treball dins la temporada en curs de Cineclub Manresa.

Atorgat a Gabriel Campoy i Guillem Lafoz per Night Breakers (2021), una producció notablement impecable, a base d’una narració visualment intensa, que aporta suspens a l’acció i un final obert que encaixa amb la intencionalitat de la peça. El jurat ha valorat la potencialitat d’aquest treball, sense renunciar a ser una proposta sòlida amb un alt nivell de qualitat.

Premi a la Projecció artística en Acrílic

Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un o una artista d’acrílic de la Catalunya Central, de qui es valorarà l’obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l’any següent a l’Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l’Espai d’Art del Cercle i a l’Espai Òmnium.

Atorgat a a Josep Morral Inglés per la seva creativitat i treball d'investigació, com a artista que observa, busca, indaga en la recerca de nous temes, materials, formes i relacions amb l’entorn i l’esser humà. Les seves obres reinterpreten la Natura; barreja colors, dibuix, formes, fotografia, havent-ne fet un elaborat estudi previ, d'aquesta manera la seva interpretació ens arriba i commou profundament. I tot amb uns colors vius, clars, sense estridències que ens aporten serenor, bellesa i pau. El jurat ha valorat la gran quantitat d'exposicions en que ha participat tant a nivell individual com col·lectives, el gran nombre de premis obtinguts, el comissariat de diferents exposicions, la seva tasca docent, la col·laboració en el disseny gràfic de revistes, la realització d'il·lustracions en diaris i revistes, l'edició de dos llibres i el fet d’haver escrit alguns articles d'art i d'ensenyament de l'art., la contribució social col·laborat amb diferents entitats culturals i la riquesa del dossier i el material aportat.

Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves

A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet en els cursos 2020/2021 o 2021/2022 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central. Convocat i dotat pel Centre d’Estudis del Bages amb 300 euros (impostos inclosos) per als autors i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.

Atorgat ex aequo a Júlia Fargas Ramiro pel treball Estudi de la vinya, el vi i les diferents tècniques de fermentació de la collita 2021 al celler Fargas-Fargas, amb la tutoria d’Anna Reyes Llobet, de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un treball que segueix adequadament la metodologia d’un treball de tipus científic, en el qual al final busca confirmar o rebutjar unes hipòtesis plantejades a l’inici.

I a Daniel Gubianas Pérez pel treball Sant Ignasi, el pelegrí que crida a la festa, amb la tutoria d’Irene García Clavel, de l’Institut Pius Font i Quer de Manresa, que s’adiu bé al format i metodologia d’un treball de recerca. El treball planteja un abordatge de la figura de Sant Ignasi des d’un vessant no religiós i entronca molt bé amb les activitats commemoratives del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi a Manresa.

Com a novetat per a aquesta edició, els Amics de la Seu i el Consell Comarcal del Bages s’afegeixen a les entitats convocants, amb els nous premis Berenguer de Montagut i de Cultura Popular i Tradicional.