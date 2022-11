Cineclub projecta diumenge Compartimento nº 6, que guanyà el Gran Premi del Jurat a Canes 2021. El llargmetratge adapta la novel·la homònima, publicada el 2013, de Rosa Liksom, una de les escriptores fineses més prestigioses de les últimes dècades. El tren apareix com un escenari extremadament cinematogràfic que ha jugat un paper decisiu en nombroses obres mestres (El maquinista de la General, Breve encuentro, Extraños en un tren, ...). I també és un dels protagonistes de la segona pel·lícula de Juho Kuosmanen. Laura, una universitària finesa resident a Rússia, agafa aquest mitjà per viatjar fins una llunyana localitat (Múrmansk), a la Lapònia. L’excusa és conèixer un jaciment arqueològic, però la fugida d’un desengany amorós està darrere de la seva veritable motivació. En el seu vagó coincidirà amb el Lyokha, un miner rus. Dues personalitats tan antagòniques difícilment s’haguessin pogut trobar en un altre lloc: una dona inquieta i culta, i un home rudimentari sense cap tipus d’ambició. Però anirant descobrint uns insospitats punts en comú. Kuosmanen es revelà fa sis anys amb una deliciosa òpera prima, El día más feliz de Olli Mäki, amarada d’un romanticisme tan tendre com genuí. Un viatge físic esdevé a Compartimento nº6 una aventura interior, en què l’encontre insòlit de la Laura i el Lyokha està plasmat amb una perspicàcia admirable, grapa visual i un tractament extraordinàriament físic de l’espai. El lirisme més autèntic i desconcertant sorgeix, com en l’anterior film del nòrdic, d’un enfocament heterodox en què una càmera summament nerviosa furga en les emocions dels personatges sense cap artifici. Un esperit agredolç bascula de forma contínua i poderosa entre la sensibilitat més aguda i el sarcasme sorneguer. La confirmació d’una veu singular i creativa.