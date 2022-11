L’Escolania de Montserrat actuarà per primer cop a la seva història a Austràlia. Serà el mes de març de l’any vinent, concretament al Festival d’Adelaida, que se celebra anualment en la que és una de les principals ciutats del sud del país. Tal i com va avançar Catalunya Ràdio, els concerts de la formació coral montserratina tindran lloc els dies 3, 4 i 5 de març del 2023.

El certamen és un festival d’arts que està produït per Kylie King i que se celebra un cop l’any. El festival es va començar a celebrar el 1960 i inclou tot tipus de manifestacions artístiques, entre les quals hi ha òpera, teatre, dansa, música clàssica i contemporània, literatura i arts visuals.

El desplaçament al continent oceànic eixampla la geografia de l’Escolania, que sovint és reclamada per actuar arreu del món gràcies al seu prestigi. De fet, a hores d’ara, el grup està fent una gira pels Estats Units, on està previst que protagonitzi tres concerts als estats de Minnesota i Pennsylvania. Una d’aquestes actuacions es durà a terme al monestir de Saint John’s, a la localitat de Collegeville (Minnesota), on hi ha també una escolania amb la qual Montserrat hi té vincles. Durant la primera part del viatge, el cor català fa un intercanvi amb el nordamericà, ja que els cantaires de Montserrat s’hostatgen amb les famílies dels escolans locals.