El treball de dues estudiants de l’Institut Cal Gravat de Manresa ha fet possible reunir a la sala d’exposicions de la Casa Lluvià la mirada al llegat ignasià de 22 artistes de la ciutat, un conjunt majoritàriament format per obres de nova creació visitable fins al 3 de desembre en una nova proposta del centre del qual ja n’han sorgit diversos projectes vinculats amb l’art . Douaa Dannoun i Ana Stefania Baiasu cursen 2n de batxillerat i poden presumir d’haver convocat un Dream Team de l’art local amb creadors de diverses generacions i tendències.

Després d’estudiar la vida i l’obra d’Ignasi de Loiola, tal i com expliquen les dues comissàries, «vem fer un dossier amb vint-i-dos episodis relacionats amb la seva estada a la ciutat, a partir de conceptes com els espais que va conèixer, les experiències del sant i les relíquies, i vem proposar als artistes que s’inspiressin en això». La iniciativa volia aplegar un conjunt d’obres amb el nexe comú d’Ignasi i Manresa i el resultat es va poder contemplar ahir a la tarda per primer cop en l’acte inaugural: un treball de recerca que surt de les aules i incideix en la societat.

«Mirant el programa d’actes de Manresa 2022», va explicar Baiasu, «vem veure que hi havia poca cosa que impliqués els artistes de la ciutat». Amb el suport del professor Ovidi Cobacho, les dues estudiants van fer una tria de 22 noms a partir dels gustos manifestats pels companys que les han precedit en visites a exposicions com la del Concurs d’Artistes Manresans i la subhasta d’art per recaptar fons per a la investigació sobre el càncer.

«Després vem anar a veure els artistes i els vem fer la proposta, obtenint molta receptivitat per la seva part», van dir Dannoun i Baiasu. De les entrevistes amb els pintors i escultors van obtenir material suficient per escriure una biografia que es pot llegir en les cartel·les i ampliar a través dels codis QR adjunts.

A les parets de la Casa Lluvià hi ha obres d’artistes de diverses generacions -el més jove té 29 anys i el més veterà de 87- que han plasmat la inspiració ignasiana a través de retrats i figures, paisatges, composicions al·legòriques, peces abstractes, una escena interior, una natura i una instal·lació. Els autors són Joan Carrió, Ignasi Corrons, Eduard de Pobes, Ernest Descals, Miquel Esparbé, Joaquim Falcó, Àngels Freixanet, Marta Genís, Valentí Gubianes, Ramon Maria Jounou, Aida Mauri, Jaume Mestres, Josep Oriol Olivé, Agustí Penadès, Lluís Puiggròs, Rodríguez Rodrigo, Elisabet Salat, Lluís Sánchez, Josep Maria Sarrate, Ferran Serra, Adrià Torres i Yolanda Urango. Vint-i-dues aportacions que «actualitzen la iconografia ignasiana» i que comparteixen el concepte de transformació.