L’altre dia vaig tenir l’encert de tornar a veure a Filmin Catch 22, el film de Mike Nichols que se’n fot d’una manera sagnant de les peripècies d’una colla d’aviadors americans en una illa del golf de Gènova durant la Segona Guerra Mundial. Juntament amb M:A:S:H:, de Robert Altman, que ens trasllada a Corea, em semblen les dues sàtires més desinhibides del comportament paranoic de l’estament militar.

Hom no sap què triar, si la maldat, la bogeria, o les dues coses barrejades. M’ha fet pensar que hi ha hagut unes quantes pel·lícules antibel·licistes –la majoria a contra corrent–, quatre de les quals m’agradaria mencionar ara, per a memòria i gaudi d’aquells que creuen que els uniformes escauen bé fins que es taquen de sang.

La primera és silent: La gran desfilada (1925), de King Vidor, una esplèndida lliçó de cinema, amb moments gloriosos, com quan la Renée Adorée està cercant desesperada John Gilbert enmig de la munió de soldats que van cap al front i el famós pla de les tropes vistes des del buit que ha deixat la cama d’un mutilat. Les escenes de la batalla a les trinxeres han tardat molt de temps a ser superades, pel seu realisme i absència de glorificació del que era de veritat carn de canó.

Camins de glòria (1957), de Stanley Kubrick, una crònica basada en fets reals que explica l’acusació de covardia enfront de l’enemic formulada per un general francès megalòman i ambiciós als seus homes incapaços d’assaltar una posició alemanya impossible durant la llarga batalla del Marne. La conseqüència és l’afusellament de tres soldats triats a l’atzar per escarmentar la tropa. Molt clara la diferència de classes i l’absoluta indefensió dels soldats. Prohibida a França fins al 1975 i a Espanya fins al 1986.

Johnny va agafar el fusell (1971), de Dalton Trumbo. L’única realització d’aquest prestigiós guionista perseguit per la caça de bruixes de McCarthy. La terrible història d’un soldat de la Primera Guerra Mundial reduït a un tronc humà, sense braços, ni cames, que no pot parlar i només es comunica per Morse movent el cap, mentre reviu somnis i records. A més, es pot considerar com un al·legat a favor de l’eutanàsia. Val a dir que les escenes amb Jesucrist les va escriure Luis Buñuel, que temps abans havia de dirigir el film.

Nascut el quatre de juliol (1989), d’Oliver Stone (a la foto). Hal Ashby va rodar el 1978 Coming home, film en el qual Jon Voigt representava un soldat americà de la guerra del Vietnam, que tornava a casa en cadira de rodes. El personatge estava basat en Ron Kovic, un sergent de Marines ferit en combat el juny de 1968. La seva autobiografia va ser adaptada per Oliver Stone a la pantalla, aprofitant que ell mateix també va tenir l’experiència de Vietnam –fins i tot el van condecorar amb el Cor Púrpura–, que ja va fer servir en l’anterior Platoon. Testimoni clar de primera mà del desengany d’un home que marxa al combat enfervorit i torna paraplègic, per liderar les files d’aquells que clamen per la pau des de la prova de la desgràcia personal.