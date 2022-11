Després de l’últim èxit, sant llorenç (2020), els bagencs Jo Jet i Maria Ribot tornen amb una nova proposta més urbana, independent i trivial. El disc pretén transmetre una actitud des de la maduresa, d’estar a la vida però d’una forma més pausada. Fins ara, els discos publicats, Viatges i flors (2014), Lliure o descansar (2016) i sant llorenç (2020), transmetien conceptes molt transcendents i conceptuals, pensant molt en el missatge que volien donar. Aquest nou disc està més enfocat en l’estètica i busca una nova sonoritat.

El disc titulat Febrer/Agost no representa el simbolisme entre aquests mesos, sinó que els dos mesos en si són la metàfora del disc. Febrer representa el final de l’hivern, i l’agost, de l’estiu, igual que ells s’identifiquen amb la recta final de la joventut. «Som joves però no descobrim coses per primera vegada. Ja hem viscut les primeres vegades i l’emoció de les terceres o quartes es va desgastant», explica Jordi Serra, àlies Jo Jet. «Per exemple, quan menges una cosa per primera vegada, et flipa, a la segona també, però a la quarta ja l’has normalitzat. Igual que passa amb l’enamorament», afegeix.

Un format de nou cançons que mostren un notable viratge compositiu. Jet comenta que quan tenia vint anys escrivia cançons a base d’emocions molt fortes, i per a ell era com una teràpia. En canvi, ara, l’exercici d’escriure ha estat molt més racional, més tècnic, fins i tot ha escrit davant l’ordinador i no amb les mans a la guitarra com en els altres discs. Normalment, Jet escriu les lletres de les cançons i Ribot és la figura d’intèrpret que empatitza amb elles. El disc també mostra una incertesa desconeguda, igual que ho ha estat la producció amb el Sr. Chen. Tenien clar el disc que volien, però no sabien com dur-lo a terme. «El Sr. Chen ha estat l’alquimista del so, ell tenia els ingredients i la fórmula, nosaltres hem fet les lletres i les melodies», explica Jet.

Tot i que la producció musical ha estat més urbana i electrònica, la seva essència hi és. «Ja hem tret tres singles, i tot i tenir una altra sonoritat, seguim transmetent un missatge. No som un grup de primera escolta, sinó que el nostre públic va més enllà», comenta Ribot. Febrer/Agost representa la quotidianitat de les nostres vides, comenten que no s’estan inventant res nou, per això la gent hi connecta. La vida els ha anat portant a aquesta voluntat de voler canviar i aportar coses noves. El disc no ha estat gravat per portar-lo al directe, sinó per ser escoltat a les plataformes digitals. «El primer disc va ser molt purista, el segon encara més, en el tercer vam incloure una bateria, i en el quart hem volgut aportar coses noves perquè tot això anterior ja ho havíem fet», explica Jo Jet.

El duet ara es troba focalitzat en la sortida del disc. La confiança de treure un quart disc és molt més gran que amb el primer, tot i que, pel que fa a l’emoció, té un caire més invers. Comenten que la seva música és una cursa de fons i el que dona sentit a la seva música és la gent que l’escolta i se la fa seva. La seva música és aquella que la gent utilitza per estudiar, és lenta, pesada i d’una estètica concreta. Una música que te la pots posar en una migdiada i no et desperta.

Tot i que la pressió industrial diu que no tardis més de dos anys a treure un disc, ells no hi estan sotmesos perquè han seguit un procés més natural. «Nosaltres no som taurons, som formiguetes que anem treballant», comenta Jet. Febrer/ Agost acaba de sortir però ells ja estan pensant en el proper. «La sortida del disc només és una part del procés de la creació d’un disc, i quan surt, potser ja n’estàs iniciant d’altres», comenta Ribot.

D’aquí a dues setmanes, el dia 26 de novembre, a les 9 del vespre tenen el primer concert a la sala Clap de Mataró, i el dia 1 de desembre a les vuit del vespre el concert d’estrena a la Biblioteca de Catalunya dins el festival Encalma, amb un preu de 15 euros l’entrada.