«Reivindico l’humor com un gènere teatral de primera divisió»

El nou espectacle d’en Peyu arriba avui a Igualada amb la voluntat de continuar seduint els fidels i captar els qui només coneixen el vessant mediàtic de l’actor. L’il·lusionista, el seu cinquè treball als escenaris, dirigit per Joan Roura, té més voluntat d’encomanar rialles i il·lusió que de fer trucs de màgia.

Una dècada i mitja de presència als escenaris l’avala, però encara sent que hi ha qui espera al teatre el Peyu de la ràdio i la tele?

Vam estar tres mesos tancats preparant aquest espectacle, i ara per ara els comentaris són bons. Hi ha qui se sorprèn molt perquè em coneixen pel que faig als mitjans, i el que faig al teatre és diferent. L’il·lusionista vol acostar l’espectador a una producció teatral que té una dramatúrgia al darrere, no és en absolut en Peyu que surt a explicar quatre acudits.

Què pretén amb l’obra?

Vull fer riure la gent, això ho reivindico, vull explicar una història i també llanço uns quants mastegots perquè hi ha coses que s’han de denunciar.

El títol suggereix un espectacle de màgia.

M’agrada descol·locar l’espectador, que tingui l’expectativa de «a veure per on sortirà aquest ara». A El gallardo español, el personatge que sortia a escena comentava amb la gent una obra que no veurien mai. M’agrada jugar, interpel·lar l’espectador, fer-lo riure, que es relaxi, i aleshores etzibar un tema de denúncia social. De cop i volta, tens centenars de persones que pensen si haurien d’estar rient d’allò que estan rient. Jo, el que vull, és explicar una història i, a partir d’aquí, ja surt el Peyu més còmic. I fer pujar l’humor a la primera divisió teatral.

Què vol dir?

En l’obra hi ha aquesta reivindicació. La posada en escena està molt cuidada, i reclamo que es tracti l’humor com un gènere teatral tan vàlid com el drama.

No se’l considera així?

Sempre estem remant contra corrent. Vas a una festa major amb un espectacle que té una dramatúrgia i t’has de barallar perquè el comentari és «que vingui en Peyu i xerri una estona». I no és això, no. Els que ens dediquem a l’humor sembla que tinguem un talent innat, que tot ens surt sense esforç, i no és veritat.

El fet d’actuar sol potser confon l’espectador pensant que veurà un monòleg d’en Peyu?

Hi ha hagut tot el boom del Club de la Comedia, l’stand up, i en alguns aspectes ha fet més mal que bé a la professió. I jo el que vull és que s’entengui que l’humor és igual que el drama.

Per què el monòleg ha fet mal?

Se n’han fet molts en què, o no se sent bé el qui parla, o no hi ha els requeriments tècnics adequats... Per a mi, que un micròfon no funcioni bé és un sacrilegi. Com això del micro obert, on surt qui vol a dir-hi la seva. Un mecànic que no en sap, no arregla cotxes. Hi ha excepcions, és clar, però se n’ha abusat, i treuen valor al que fem.

Quina història ens explica en el nou espectacle?

És un cant a la il·lusió del teatre, a la il·lusió d’entrar en una història. Sembla que avui en dia qui s’il·lusiona per alguna cosa està mal vist, et tracten d’ignorant. Com la il·lusió de l’1 d’octubre, ja semblava que érem independents, i ara, si ho dius, et tracten de somiatruites. Ara tothom ho sap tot. Abans sorgia un dubte en un sopar i estaves estona parlant-ne. Ara algú treu el mòbil, ho busca al Google i resol el dubte, s’ha acabat la conversa. El teatre encara és un lloc on pots seure i deixar-te endur. La il·lusió és el motor de tot a la vida.

De què parla «L’il·lusionista»?

De la lluita d’egos en el món dels artistes, entre altres coses. En l’espectacle, jo explico que tinc una ajudant que va desaparèixer fent un número i encara no l’he trobat. Tot plegat és l’excusa per riure.

Quines són les dianes contra les quals llança dards?

Rep una mica tothom, fins i tot jo mateix. Prescindeixo de l’actualitat i parlo de temes quotidians, de la gent que no suporto, com els matrimonis que es diuen papa i mama entre ells, els toreros, el maltractament animal.

No el llogaran els pobles amb correbous, que vostè critica.

Un poble ja em va cancel·lar una actuació per criticar els correbous. Però soc jo qui els boicoteja, ja que hem decidit no anar-hi.