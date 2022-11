El Namche Bazar que Ramon Puig (Castellbell i el Vilar, 1949) va conèixer la tardor del 2000 té poc a veure amb el poble al que va tornar fa tres anys per celebrar el seu 70è aniversari. Arquitecte tècnic jubilat, muntanyenc actiu i fotògraf amateur, tal i com es defineix a l’exposició de fotos que es va inaugurar ahir a la tarda al vestíbul de la Biblioteca del Casino, Puig va volar de nou cap al Nepal per conviure durant prop d’un any a la capital dels xerpes per amarar-se de la cultura i la manera de viure dels homes i les dones d’una ètnia que és molt més que el clixé dels portejadors dels alpinistes.

«Em vaig instal·lar a Namché perquè és el lloc més ben preparat i, des d’allí, feia excursions per les valls de l’Everest», va explicar Puig d’una experiència vital de la que en va tornar amb 3.500 fotografies i un ensurt. L’avió que va agafar a Katmandú quan va esclatar la pandèmia el març del 2020 era l’últim que va sortir de la capital nepalesa fins l’octubre. Però això ho va saber després. La mostra, oberta fins al 30 de novembre, presenta una selecció de 72 imatges que ofereixen una mirada calidoscòpica a l’aventura que Puig es va voler regalar, i que també ha plasmat en un llibre (Vol de corb a l’Everest, Parcir) que presentarà dijous (19 h) al Casino. La relació dels xerpes amb la religió, les festes, l’escol, la vida quotidiana, ... són els temes d’unes instantànies carregades de vida. No hi falten alts cims nevats, però les fotografies parteixen de la voluntat d’apropar-se a la gent i captar des de l’esforç d’un home que tragina material de construcció a l’esquena fins a un nen que juga amb el mòbil. El 2000, la tecnologia hi era absent. Gairebé dues dècades després, a Namche ja hi ha carrers asfaltats i 4G.