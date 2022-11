Escoltar Antonio Banderas cantar i a sobre en català, no passa cada dia. Però és que no cada dia ’treu disc La Marató, i aquest any l’artista malagueny ha volgut ser un dels 185 músics que han col·laborat cantant en català 19 de les 21 cançons (n’hi ha una en anglès i una en castellà). Igual que les gallegues Tanxuguerias i el també malagueny Pablo López, que repeteix experiència per tercera vegada.

A més, el disc es treu complexos de sobre i al costat de les emocionants balades sonen cançons més rítmiques, fins i tot la ‘Macarena’. El CD, que porta per títol ‘Bum bum’ (pur ritme i pur batec) es vendrà el diumenge 27 amb 13 diaris entre els quals n’hi ha tres del grup Prensa Ibérica: Regió7, El Periódico i Sport.

Banderas canta (i molt bé) ‘Aquest eclipsi del cor’, acompanyat de Marta Ribera i de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons; les finalistes del primer Benidorm Fest demostren que no només canten en gallec amb ‘Més fort’; el ‘coach’ del ‘talent’ d’Antena 3 ‘La Voz’ tradueix una de les seves cançons i la converteix en ‘L’enemic’; Antonio José interpreta ‘Tinc un cor’ i la banda colombiana Morat s’atreveix amb ‘Com t’atreveixes a tornar’.

La ‘collita’ d’‘Eufòria’

Tampoc podia faltar la rutilant «collita» d’‘Eufòria’ d’aquesta primera i exitosa edició 2022, que, seguint l’estructura del ‘talent’ musical, oferirà el ‘Paraigua’ de Rihanna en solitari per la guanyadora Mariona Escoda; en duo uns sempre magnífics Triquell i Núria López (segon i tercera en el concurs) amb una melodia en anglès ‘Cold heart’, i una altra amb els 16 «eufòrics», ‘Vivir mi vida’, en castellà. Seguint l’esperit del ‘talent’, que no ha tingut problema perquè els concursants cantessin en un programa de la tele pública catalana en qualsevol d’aquestes tres llengües.

L’àlbum ofereix també, com a sorprenent ‘bonus track’, la ‘Macarena’, versionada pel grup La Fúmiga, que té la seva raó de ser: el 2018, en un congrés de metges de l’Hospital Clínic, de la UB i de la UAB es va revelar que «és la cançó ideal per recuperar una persona que ha patit una aturada cardiorespiratòria», segons explica Àngel Lacalle, responsable del disc de La Marató. «La de La Fúmiga és una peça fantàstica que recorda el massatge que es pot fer i, al final, és la festa de la vida», detalla. Perquè d’això va aquesta edició: de les malalties cardiovasculars.

Els altres artistes

Altres cançons que conté el CD són ‘Gràcies cor’, per Sicus Carbonell i Lildami; ‘Tu ets tot el que tinc’, a càrrec de Lexter; ‘La meva defensa’, de Mosaic; ‘Ja ho intueixo’, d’Els Catarres; ‘Lluitar’, per DonesStrings, Laura Andrés i Billows; ‘Torno a ser jo’, de Pol Granch; ‘Creiem’, per La Pegatina i Marlena; ‘Corre endavant’, de Delaté i les Flores Azules; ‘Amb tu he après què és estimar’, per Manu Guix; ‘Pel cor’, de Macado, Judit Nedderman i Momi Maiga; ‘La petita rambla del Poble-Sec’, per Las Migas, Magalí Sare i Maruja Limón, i ‘Sent amb mi’, per Lexu’s, Sexenni, Luand, Bounce, Twice, Tramma, Julia Blum i Gigi Ros.

Segons Lacalle, en aquests 18 anys en què el disc és «la banda sonora que ens acompanya en la solidaritat, en el nostre idioma i bastint ponts culturals» hi han col·laborat 10.000 persones i hi han participat més de 2.000 artistes. Així mateix, recorda una de les moltes anècdotes que han viscut: quan el 2008 van anar a un concert de Bruce Springsteen perquè els permetés adaptar ‘Streets of Philadelphia’ però ell els va explicar que tenia per norma no fer-ho. No obstant, el febrer del 2009 van rebre l’adaptació amb l’aprovació del cantant. «I és que el que vam explicar tenia sentit, perquè cavalcava entre la cultura i la solidaritat i, a més, establia un compromís», narra Lacalle.

Un llibre il·lustrat

Tampoc podia faltar una nova edició del llibre de La Marató, la 15a, que aquest any es titula ‘La Marató sempre batega’ (Editorial Baobab) i es presenta amb un format diferent: és un àlbum amb les il·lustracions de 15 artistes i amb frases inspiradores de la seva autoria, entre els quals es troben Javier Mariscal i Pilarín Bayés, adreçat a un públic de totes les edats. «És un llibre il·lustrat per llegir, per admirar i per regalar», assegura Patrícia Campana, directora editorial de l’àrea infantil i juvenil d’Edicions 62. Sortirà a la venda el dia 23 de novembre.