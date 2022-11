La Coral Sant Esteve de Balsareny estrena aquest cap de setmana (dissabte, a les 22 h; i diumenge, a les 18 h) a la sala Sindicat, un clàssic de la dramatúrgia catalana, El Cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra, en versió musical. És un espectacle que s’està gestant des d’abans de la pandèmia però, amb les dificultats d’aquell moment, es van veure obligats a aturar els assajos.

La idea de tirar endavant aquest projecte va sorgir d’una conversa entre el president de la Coral Sant Esteve de Balsareny, Josep Creus; del director musical, Marc Comabella; i de tota la junta representativa d’aquesta entitat. Tot i que al principi s’havia pensat recuperar algun altre musical estrenat durant la trajectòria de la coral com El mil·lenari, La Residència de Sant Esteve, Ai,Mossèn o El retaule del flautista, es va optar per començar un projecte nou amb aquesta obra escrita en vers i que se situa en un cafè mariner. La protagonista és la Caterina, que ha estat abandonada pel seu amant i ha hagut d’avortar, i ha de suportar els rumors i xiuxiueigs que es produeixen al cafè on treballa, on la intimitat no existeix.

La direcció de l’espectacle de la Coral Sant Esteve és compartida entre Comabella i Judith Santos, nascuda a Barcelona, però actualment resident a Balsareny. El fet d’estudiar a la mateixa escola de teatre, Nancy Tuñón, els ha permès fer un treball de més profunditat. «Tot i que és un poema dramàtic i s’ha vist moltes vegades en escena com a representació teatral, m’atreviria a dir que és la primera vegada que es fa aquesta aposta en format musical», comenta Comabella. La maqueta del musical la va elaborar ajuntament amb Josep Creus i van intentar vincular un repertori de cançons que quadressin amb les escenes que l’obra planteja.

Així, la música d’El Cafè de la Marina de Balsareny inclou una bona mostra de cançons de taverna del reconegut compositor Ortega Monasterio, i també obres de Francesc Vila, Càstor Pérez, Josep Creus i Albert Guinovart. Els arranjaments vocals han anata càrrec del manresà Ramon Estrada amb l’ajuda de Josep Creus i l’orquestració és de Guillem Vilà. Comabella explica que la part musical que acompanya l’obra contraresta amb el drama teatral i que han buscat cançons vinculades a l’obra per canviar-li el gènere. No només és teatre, sinó teatre musical i aquest fet li aporta molt dinamisme i vitalitat. «Hi ha moments corals i d’altres realitzats per solistes, entre tot és un experiment», afegeix Comabella.

Pel que fa a l’àmbit escènic, entre instrumentistes, cantants i actors de repartiment, hi participen una quarantena de persones. A nivell d’equip, entre escenògrafs, disseny gràfic, so, vestuari, perruqueria i traspunt, s’arriba a una seixantena de persones. S’hi han involucrat actors i actrius de tota la Catalunya Central: de Balsareny, de Navàs, de l’Ametlla de Merola, de Gironella, d’Artés, de Sant Joan de Vilatorrada i de Manresa. «Aquesta varietat ens dona amplitud de mira i alhora ajuntem talent de la zona per treballar per un mateix objectiu», comenta Comabella.

La funció també comptarà amb músics en directe, un violí, una viola, un violoncel, un contrabaix, una tenora, percussions i piano. Els músics també són de la Catalunya Central i tots tenen formació professional o superior.

A més a més, també hi han col·laborat moltes entitats del poble com la Parròquia Santa Maria, el grup La Il·lusió de la gent gran, els Traginers de Balsareny que han contribuït amb el vestuari, la colla de geganters Els K + Sonen que oferirà servei de barra els dos dies de la funció, i a nivell particular la Impremta Orriols o la botiga Dolç Capritxet. A banda del suport de l’Ajuntament de Balsareny. L’escenografia, el maquillatge, el vestuari i la perruqueria concorda a la perfecció amb l’ambientació i l’època de l’obra. «És molt detallista i la posada en escena és molt clàssica. Hem sigut molt fidels al que descrivia Segarra», comenta Comabella.

L’obra es dirigeix a un públic més aviat adult, ja que la trama és densa i tracta temes complexos. Comabella explica que és una mirada a les societats tancades de ment . Es veuran creences i conceptes que impactaran, com la diferència de papers entre home i dona, el masclisme, l’avortament i la diferència de classes socials. «És una fotografia dels nostres avantpassats, però per sort hem evolucionat», afegeix Comabella.

L’obra s’estrena aquest cap de setmana per la diada de Santa Cecília (el 22 de novembre), patrona de la música. Hi haurà dues funcions més: el 3 de desembre a Berga i el 4 de desembre, per confirmar. En un futur, s’ha de veure si és viable desplaçar l’equip per cobrir noves propostes.