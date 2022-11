El Col·lectiu Desvalls homenatjarà dimecres vinent la figura de Joan Fuster amb una dramatització teatral de l’entrevista que Montserrat Roig li va fer a l’escriptor de Sueca el 1977. Emmarcat en la commemoració del centenari del naixement de Fuster, l’espectacle tindrà lloc a les 20.30 h en el transcurs d’un sopar al restaurant Vermell de Manresa en l’organització del qual hi ha la col·laboració d’Òmnium Cultural i l’ANC.

La Roig va parlar amb Fuster en una de les emissions del programa Personatges, de Televisió Espanyola a Catalunya, en el qual es van repassar aspectes rellevants de la biografia i el pensament de l’intel·lectual valencià. L’actriu Mireia Cirera i l’actor David Martínez recrearan el diàleg que ambdós van mantenir a l’espai televisiu esmentat, i els intèrprets de La Veurem Teatre recitaran diversos aforismes de Fuster. El muntatge també tindrà la presència de la cantant Aina Font, acompanyada del músic Òscar Castellà, i d’una projecció audiovisual.

Els interessats en gaudir del sopar poden fer la reserva als correus cdesvalls@gmail.com i bages@omnium.cat. El preu és de 30 euros.

D’altra banda, la trobada estarà dedicada a la memòria de l’escriptor i poeta manresà Lluís Calderer, que va morir el setembre del 2020. Col·laborador del Col·lectiu Desvalls, Calderer era un gran coneixedor de l’obra de Fuster i els organitzadors de l’acte volen reconèixer el seu compromís en la defensa i la divulgació de la llengua i la cultura catalanes.

Així mateix, els organitzadors de la vetllada han editat una reproducció seriada i limitada a 60 unitats d’un dibuix que l’escultor valencià Andreu Alfaro va fer a Joan Fuster. L’obra està autoritzada tant per la Fundació Andreu Alfaro com per la família de l’escultor i es pot comprar al preu de 100 euros a la seu manresana d’Òmnium o bé a qualsevol dels dos correus abans esmentats.

El diàleg teatralitzat i el sopar s’estan difonent també a través d’un cartell il·lustrat amb una fotografia de Pilar Aymerich que mostra Roig i Fuster xerrant a l’Ateneu Barcelonès. El mateix dia 23 de novembre, el Col·lectiu Desvalls farà pública la següent activitat preparada per reivindicar la figura de Joan Fuster.

Més enllà del sopar i l’actuació teatral, la Biblioteca del Casino exposa al vestíbul un ampli recull de les obres que Fuster va publicar. L’exposició bibliogràfica estarà oberta fins al dia 30 d’aquest mes.