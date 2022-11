Rosalía continua amb pas ferm el seu camí pel panorama musical internacional i ha tornat a fer història aquest divendres a la matinada en la gala dels Grammy Llatins. La catalana s'ha endut quatre dels nou gramòfons als quals optava, entre els quals, el gran premi de la nit, el de millor àlbum de l'any per 'Motomami', així com el de millor disc de música alternativa, millor enginyeria de gravació i millor disseny. La cerimònia de la música llatina entronitza de nou a Rosalía com a fenomen musical com ja va fer el 2019 amb 'El mal querer'. El quartet barceloní Las Migas s'han emportat el premi a millor àlbum de música flamenca per 'Libres'.

A l'experimentació i llibertat creatives de Rosalía només se li ha resistit el guardó a millor gravació de l'any i millor cançó per 'Hentai', que ha anat a mans de Jorge Drexler –que ha estat distingit amb set premis i s'ha declarat "fan" de la catalana- i C. Tangana per 'Tocarte'. Tampoc ha pogut recollir el premi a millor cançó alternativa, millor vídeo musical curt per ‘Hentai’ i millor vídeo musical versió llarga per ‘Motomami TikTok’.

En recollir el gramòfon daurat més important de la nit, l'artista ha reconegut que és el disc que "més li ha costat de fer" i pel que més s'ha hagut de barallar. "És el que més alegries m'ha donat", ha agraït. Així, ha donat les gràcies a Llatinoamèrica "per la inspiració", al seu país per no deixar-la "caure" i ha tingut paraules també per la seva parella, Rawl Alejandro.

Durant la gala, Rosalía ha pujat a l'escenari no només per recollir un dels principals guardons de la nit, sinó que també ho ha fet per interpretar 'Hentai' sola amb un piano, seguida de 'La fama' i la cançó que dona nom al premiat disc, 'Motomami'.

Una carrera meteòrica que comença el 2019

Rosalía es va consolidar com a fenomen musical a escala internacional en la gala dels Grammy Llatins del 2019. El segon disc de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, 'El mal querer', es va endur cinc de les set estatuetes a les quals aspirava

Un any després, l'artista es va fer un espai propi i es va erigir com a guanyadora en tres dels quatre premis als quals estava nominada: el de millor cançó urbana i millor fusió/interpretació urbana per 'Yo por tí, tú por mí' amb la col·laboració d'Ozuna, i millor vídeo musical curt per 'TKN'.