La sala Sindicat de Balsareny ha viscut aquest cap de setmana l'estrena del musical d’El Cafè de la Marina, un projecte de la Coral Sant Esteve de Balsareny que s’està gestant des d’abans de la pandèmia i que té com a base l'obra teatral del mateix nom, de Josep Maria de Sagarra. La idea va sorgir d’una conversa entre el president de la Coral Sant Esteve de Balsareny, Josep Creus, del director musical, Marc Comabella i de tota la junta representativa d’aquesta entitat. Tot i que al principi s’havia pensat recuperar algun altre musical estrenat durant la trajectòria de la coral, es va optar per començar un projecte nou i més proper. Un clàssic del teatre català, reinterpretat com a musical, amb participació de professionals balsarenyencs en l'adaptació i amb música en directe.

Finalment, la direcció ha estat compartida entre Comabella i Judith Santos, nascuda a Barcelona, però actualment resident a Balsareny. El fet d’estudiar a la mateixa escola de teatre, Nancy Tuñón, els ha permès fer un treball de més profunditat. «Tot i que és un poema dramàtic, és la primera vegada que es fa una aposta en aquest format», explicava Comabella. La maqueta del musical la va elaborar juntament amb Josep Creus i van intentar vincular un repertori de cançons que quadressin amb les escenes que l’obra planteja.

Sagarra va escriure l’obra l’any 1933 i va definir-la com «un assaig de comèdia amarga sobre el món dels meus pescadors a la Costa Brava». Un món que ell coneixia molt bé arran de les seves estades al Port de la Selva i que el va inspirar per escriure novel·les, poesia i teatre amb un domini excepcional de la llengua. La base musical de l'espectacle són músiques de compositors com Ortega Monasterio, Francesc Vila, Càstor Pérez, Josep Creus i compositors de musical catalans com Albert Guinovart. En aquesta fusió, la proposta balsarenyenca ha trobat el joc per presentar "El Cafè de la Marina" com un musical. Els arranjaments vocals han estat a càrrec del manresà Ramon Estrada amb l’ajuda de Josep Creus i l’orquestració de Guillem Vilà.

Pel que fa a l’àmbit escènic, entre instrumentistes, cantants i actors de repartiment, hi han participat una quarantena de persones. A nivell d’equip, entre escenògrafs, disseny gràfic, so, vestuari, perruqueria i traspunt, s’ha arribat a una seixantena. S’hi han involucrat actors i actrius de tota la Catalunya Central, de Balsareny, de Navàs, de l’Ametlla de Merola, de Gironella, d’Artés, de Sant Joan de Vilatorrada i de Manresa. L’obra s’ha dirigit a un públic més aviat adult, ja que la trama és densa i tracta temes complexos com la diferència de papers entre home i dona, el masclisme, l’avortament i la diferència de classes socials, però no deixa ser la realitat de fa uns anys.