La projecció del film Quico Sabaté, sense destí inaugura avui, a les 20.30 h, la 20a edició del Zoom Festival d’Igualada, al Cinema Ateneu. Fins al diumenge, la capital de l’Anoia tornarà a ser l’epicentre de l’audiovisual català, amb mig centenar de projeccions, nombroses activitats i una cloenda en la qual es lliuraran 14 premis, entre els quals els d’Honor als periodistes Olga Viza i Antoni Bassas. El Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, dotat amb un pressupost de 140.000 euros, està obert al públic (entrades a zoomfestival.org).

El festival compleix dues dècades de vida amb sis categories en la secció oficial que apleguen mig centenar de títols escollits entre els 130 projectes audiovisuals rebuts d’arreu del món: Entreteniment (8), Informatius (8), Esports (7), Cultura (13), Ficció (8) i la nova dedicada als Videojocs (7). En aquest repertori de propostes destaquen les primeres projeccions a Catalunya de les sèries de ficció Black Sands i Marriage i la pel·lícula Martha Liebermann. Així mateix, i pel seu lligam amb l’actualitat, cal esmentar en la categoria d’Informatius el documental Khuylo. Guerra en Ucrania.

Així mateix, el Zoom gaudirà de dues activitats exclusives vinculades amb dos dels programes de més audiència de TV3. Divendres es projectarà un capítol inèdit de Crims. I dissabte, abans de la gala de cloenda, es durà a terme l’Experiència Eufòria, durant la qual s’emetrà un avançament del programa especial de Nadal i imatges inèdites del concert del Palau Sant Jordi.

Un altre dels atractius del certamen és la trobada de programes de cuina que organitza el mateix Zoom. Moderat per Ada Parellada, l’acte Quins són els ingredients per fer un programa de cuina amb èxit, tindrà la participació de Míriam Pina (directora de Joc de cartes), Rosa Torres (directora de Cuines), Gessamí Caramés (presentadora de Cuines, experta en postres, dolços i pastissos) i Arnau París, guanyador de la 9a edició del programa de TVE MasterChef.

De Movistar +, el Zoom tindrà les sèries Locomia -que ressegueix la trajectòria d’aquest carismàtic grup musical- i La Liga de los Hombres Extraordinarios, un relat de l’auge i la caiguda d’un seguit de presidents dels grans clubs espanyols de futbol que als anys 90 van assolir gran notorietat, com Lendoiro, Lopera, Del Nido i Gaspart. Televisió Espanyola, per la seva part, porta al certamen igualadí la sèrie Ser o no ser, de la plataforma PlayZ, i participarà en una Zoom Class.

La Xarxa de Televisions Locals emetrà en directe la gala de cloenda, que tindrà lloc dissabte (21.30 h) al Teatre Municipal Ateneu. Durant la vetllada es lliuraran 14 guardons, entre els quals els Premis d’Honor del Zoom a dos periodistes de llarga trajectòria en el camp de la ràdio i la televisió: Antoni Bassas i Olga Viza.

El Zoom també donarà un espai a les produccions locals, que es projectaran entre dimecres i dissabte amb entrada lliure i gratuïta. El capelladí Oriol Estrada i la seva parella, Natalia Cabral, són els directors del film Una pel·lícula sobre parejas, on parlen, precisament, d’una parella de directors que fan un documental sobre parelles enamorades. Destaca també Sis nits d’agost, la versió cinematogràfica del llibre sobre Xirinacs que va escriure Jordi Lara, amb coproducció igualadina.

Amb el lema 20 anys mirant endavant, el Zoom promou els continguts audiovisuals de qualitat en diversos formats i per a tot tipus de plataformes, des de la televisió fins a espais digitals.