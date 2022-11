Amb l'objectiu de potenciar la recuperació de la memòria històrica, Berga programa activitats dins del cicle Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat. Són propostes que rememoren l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, el 2 de febrer de 1939. Enguany, es compleixen 83 anys d’aquest fet històric i les activitats es va iniciar el primer trimestre de l’any amb la programació de dues obres teatrals: Els fusells de la senyora Carrar i Terra de voltors. Ara, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració d’Òmnium Berguedà han apostat per ampliar la programació sobre memòria històrica amb la projecció d’un documental i la presentació d’un llibre per difondre el coneixement sobre històries desconegudes que han estat oblidades o silenciades.

Memòria oral sobre les fosses comunes a Capolat

La primera proposta consisteix en la projecció de Desencaixats, un documental realitzat pels berguedans Carles Seuba i Guillem Escriche i el valencià Juanjo Muñoz, que explica l’afusellament de divuit berguedans, el 5 de febrer de 1939, i indica on van ser enterrats. Els autors centren el documental en el testimoni de cinc veïns, la majoria eren nens el febrer de 1939, que reviuen els seus records davant la càmera. El documental es va estrenar el 20 de setembre de 2013 al Palau Robert de Barcelona.

El públic berguedà tindrà l’ocasió de veure el documental aquest dissabte, 26 de novembre, al Cinema Patronat, a les 20 h. La projecció es completarà amb un col·loqui que comptarà amb les intervencions de Carles Seuba, guionista i realitzador del documental; Carme Boixader, exalcaldessa de Capolat, promotora de la realització del documental; i l’historiador Martí Picas.

Atrocitats als camps de concentració del nazisme

La segona activitat programada és la presentació del llibre Sota les botes de Hitler. Berguedans als camps de concentració nazis de Daniel Montañà i Josep Rafart. Arran de la reedició per part del Centre d’Estudis d’Avià d’un llibre de memòries d’un supervivent de Mauthausen, van constatar el desconeixement existent sobre la majoria de les persones que van patir les atrocitats dels camps d’extermini nazis i sobre les que, d’una manera o altra, es van enfrontar amb el nazisme. En molts casos, els noms de les víctimes d’aquella barbàrie han quedat en l’oblit, fins i tot al seu poble.

Malgrat que el llibre se centra en el Berguedà, també hi apareixen persones provinents d’àmbits geogràfics molt diversos. Sempre que els ha estat possible, els autors han contactat amb els familiars de les víctimes, no només perquè aportessin dades i material, sinó també per donar-los l’oportunitat d’exposar els records i l’experiència que els va suposar l’internament en un camp de concentració dels seus familiars. La Sala Casino de Berga acollirà la presentació del llibre el diumenge, 4 de desembre, a les 12 h.