El futur està per escriure. En l’ara i l’aquí, Brams, la combativa formació de rock i ska berguedana amb 32 anys de trajectòria, té a tocar el concert de dissabte al pavelló vell de Berga, en el marc de les Barraques de Patum, que ja han exhaurit entrades. La iniciativa, que s’emmarca en el 17è aniversari de la proclamació de la Patum com a patrimoni immaterial per la Unesco, permet rescabalar-se de la suspensió dels concerts a la plaça Cim d’Estela durant la celebració de la festa, per ordre judicial. S’hi han reprogramat Esperit de Vi (21.30 h), Pirat’s Sound Sistema (23 h), Brams (00.30 h) i DJ Siles + PD Toni Malé (02.30 h). Es començarà amb un sopar, per celebrar el 10è aniversari dels Castellers de Berga, i la recaptació va destinada íntegrament a les entitats organitzadores: La Bauma dels Encantats, Berguedana de Thrash, JAB Berga, Club Esquí Berguedà, Castellers de Berga, Ateneu Llibertari del Berguedà, Casal Panxo i Ben Anats.

Arran de la suspensió dels concerts per Corpus, Brams ja va buidar el pap a les xarxes socials, i ara Francesc Ribera Titot, cantant i líder a la banda, es reitera en el que van manifestar: «hi ha fent acostumada a manar i agafa els aliats que sigui, en aquest cas la justícia, per demostrar-ho. És el comportament dels cacics, i és bo que a l’Ajuntament hi hagi qui no acata simplement les ordres i que posi traves. En aquest cas es van sortir amb la seva d’impedir els concerts per Patum, que s’havien organitzat per desconcentrar l’oci de la plaça Sant Pere. Per tant, l’acció del cacic i de la justícia va ser una temeritat, perquè hi havia un pla de seguretat que es va veure compromès».

A nivell de la mítica banda, el concert de la Patum havia de ser el darrer «d’una gira que havíem fet arreu dels Països Catalans, i que va quedar estroncada». Ara, amb la reprogramació de les Barraques de Patum «i ja que ens posàvem en marxa», Brams ha fet «un parell de concerts més» (a Mataró el 29 d’octubre i queda el de Vic, el 2 de desembre), però el seu futur és incert, segons exposa el mateix Titot: «després no sabem què farem. El grup no està en activitat permanent. Abans era la nostra feina principal, i ara tots en tenim d’altres. Alguns tenen compromisos, com David Rosell i Jordi Barnola, que estan de gira amb Els Catarres. Si de tant en tant ens ve de gust fer concerts i la gent té ganes de seguir venint a veure’ns potser n’anem fet, o potser no. Nosaltres fem Brams perquè ens ve de gust, som amics i ens agrada trobar-nos i pujar a l’escenari». A Berga actuaran, amb Titot al capdavant, David Rosell (guitarra), Pere Borralleres (baix), Xarli Oliver (bateria), Guillem Vernis (saxo), Jordi Barnola (trompeta) i Ignasi Ballús (trombó).

Si l’estiu del 2020 només van poder fer un concert, a Navàs, per celebrar els seus 30 anys, Brams va rebre la proposta del Barnasants, certamen de cançó d’autor, per fer una gira pels Països Catalans, «que no es podia rebutjar», perquè, a més, relligava generacions, passades amb la Nova Cançó i actuals amb la nova fornada de grups reivindicatius. «Vam dir que sí, i encara no ens hem assegut a parlar del nostre futur...», remata Titot.

La gira del Barnasants, que va passar per Formentera, Mallorca, l’Alguer, Perpinyà, es va plantejar per fer en teatres, i el concert de dissabte ja serà «amb la gent dreta, ballant, pul·lulant i xerrant, i el ritme serà molt diferent. Variarem l’ordre del repertori, incorporarem cançons noves, serà a la mida de la situació actual». I hi haurà referències berguedanes? «És d’alguna manera la marca de la casa el fet de vincular el rock a la música popular. L’últim tirabol hi serà, només faltaria, hi és sempre, perquè és una manera d’explicar-nos a nosaltres mateixos. No volíem no ser d’enlloc, i és una cosa que podem portar a tot arreu perquè la gent ens entengui».

Ara bé, abans dels concerts de tardor, Brams també ha publicat una nova cançó: ¿Qué pone en tu DNI?, contra l’espanyolisme caspós, amb lletra del Titot i música de Rosell. «Ja la teníem mig embastada. Sovint fem d’una queixa, una cançó protesta, però sempre amb caràcter irònic, perquè la gent ve a passar-ho bé als concerts, no a escoltar sermons. La nostra manera d’explicar-nos és com ho fem amb els amics al bar, buscant la complicitat i l’humor», diu el berguedà. O sigui: «Puja aquí dalt i balla?». «Quan hi ha una ofensiva com la del 2017 i tot el tema del judici als presos, el nacionalisme espanyol surt amb tota la seva fúria i apareixen proclames de baix perfil. Ens semblaven ridícules i teníem ganes d’enfotre’ns-en. Ara quan surt un troll, en comptes de contestar, se li posa l’enllaç de la cançó, i avall!».