La pel·lícula alemanya 'Martha Libermann', dirigida per Stefan Bühling, i el documental 'Balandrau, infern glaçat', de Guille Cascante, han estat dos dels films premiats a la 20a edició del Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que ha celebrat la seva gala de cloenda al Teatre Ateneu d'Igualada. El certamen també ha guardonat els programes 'Eufòria' de TV3, 'Caminos del Flamenco' de RTVE, i 'Tòfol Castanyer' de Solworks Films. En paral·lel, el millor videojoc ha estat 'Endling-Extinction is Forever, de Herobeat Studios; el programa 'Pica Lletres', de la Xarxa i Antàrtida TV, ha guanyat el premi D.O. Catalunya; i 'Feminístic', de Fibracat.tv, s'ha emportat el Premi CIMA-Festival Zoom per la mirada de gènere.

Els periodistes Antoni Bassas i Olga Viza, Premis d'Honor Finalment, els periodistes Antoni Bassas i Olga Viza han recollit els Premis d'Honor del Festival Zoom per la seva llarga i reconeguda carrera professional com a periodistes i comunicadors. "El Zoom ha volgut adaptar-se a les necessitats de la indústria i el sector que ha anat canviant amb els anys i això ens ha obligat a sacsejar i a reinventar-lo cada any", ha explicat un dels organitzadors del certamen audiovisual, Jordi Comellas, que ha agraït el suport que el Festival ha tingut del sector cultural des dels inicis. Aquesta 20a edició del Zoom ha suposat "un èxit", segons Comellas, ja que s'han assolit tots els objectius marcats i s'han rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial, provinents d'una vintena de països.