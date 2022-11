Mar Vallderiola (Artés, 1974) i Jordi Algué (Súria, 1977) presenten aquest dimarts el llibre Papers de pau, publicat per l'Institut Català Internacional per la Pau i Angle Editorial, en un acte obert al públic que tindrà lloc a la galeria 4 de La Model, l'espai polivalent que ocupa l'antiga i coneguda presó de Barcelona. La trobada tindrà lloc a les 18.30 h.

Papers de pau és un recull de textos que expliciten el pensament pacifista d'Arcadi Oliveras (1945-2021). La selecció ha estat realitzada per dos bagencs, Mar Valldeoriola, que amb els anys va anar publicant diversos llibres d'Oliveras, i Jordi Algué, arxiver que el març de l'any passat va fer l'ingrés del llegat documental de l'economista a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

El llibre inclou fins a 41 textos, entre capítols i pròlegs de llibres, ponències, manifestos, xerrades, cartes públiques, ... de qui va ser un referent del compromís amb la pau i la justícia social. Entre els materials presentats n'hi ha que son inèdits.

A més dels autors del llibre, en l'acte també hi participarà el músic Albert Oliveres, fill de l'Arcadi, que va interpretarà algunes peces del treball Preludi d'un Adéu, compost en honor al seu pare. Així mateix, hi seran presents representants de les entitats de les quals l'homenatjat va formar part, com Justícia i Pau, la Universitat Internacional per la Pau, FundiPau i el Centre Delàs.