El Teatre Kursaal de Manresa ja ha venut més de 2.000 entrades per a les sis funcions del musical La jaula de las locas, que es faran del 19 al 22 de gener. Els tiquets es van posar a disposició del públic fa poc més de tres setmanes. La comèdia dirigida en el terreny musical per Manu Guix, i protagonitzada per Àngel Llàcer i Ivan Labanda, porta cinc anys en cartellera i presenta mig centenar d'artistes, entre músics, actors i ballarins, sobre l'escenari.

La jaula de las locas retorna a l'escenari del teatre manresà un musical de gran format cinc anys després de 'Priscilla, reina del desierto', que es va poder veure a Manresa l'octubre del 2017. Les entrades es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet (www.kursaal.cat). La sessió d’estrena serà dijous 19 a les 19 h i les entrades costaran un preu únic de 39 euros, el mateix preu que la sessió de divendres a les 17 h. Les funcions de divendres a les 21 h, dissabte a les 17 h i a les 21h, i diumenge a les 18 h tindran preus diferents si són a platea o a amfiteatre. A platea el preu serà de 55 euros (49 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30). I a l’amfiteatre serà de 49 euros (43 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30). La gira de La jaula de las locas passarà per Manresa en la seva recta final, que acabarà a Mallorca la darrera setmana de gener, i és l’única població catalana que acollirà el muntatge, a part de Barcelona, on es va estrenar, i on tornarà al febrer per fer la seva tercera temporada al Teatre Tívoli. L'argument gira al voltant del trasbals que pateix la vida de parella de l'Albin i el Georges, propietaris del club nocturn La Cage aux Folles, de Saint Tropez. La seva existència tranquil·la es veu alterada quan en Jean Michel, fill del Georges, anuncia que es casarà amb la filla d'un diputat ultraconservador. El xoc entre les dues famílies és explosiu.