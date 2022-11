El cantant, compositor i productor musical canadenc The Weeknd actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el proper 20 de juliol, segons han anunciat aquest dilluns els promotors de l'esdeveniment. El xou de Barcelona forma part de la prolongació de la gira d'estadis per Europa i l'Amèrica Llatina 'After Hours Til Dawn Tour' que l'artista farà durant l'any vinent i que, dins l'Estat, també el durà a l'espai Cívitas Metropolitano de Madrid el 18 de juliol.

Les entrades es posaran a la venda el divendres 2 de desembre pels canals habituals, però hi haurà una prevenda disponible un dia abans. Part de la recaptació d'aquesta segona etapa de la gira es destinarà al Fons Humanitari XO contra la fam mundial.