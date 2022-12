Recuperant el cançoner popular de la Catalunya central

Enguany es compleixen 100 anys de la creació de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, una organització engegada pel científic i mecenes cultural Rafael Patxot, que tenia l’objectiu de recórrer Catalunya per tal d’escoltar, transcriure i protegir les cançons populars que coneixia la gent de cada territori i aprofitar també per reconèixer altres elements folklòrics com danses, festes i rondalles. Els encarregats de fer aquests viatges s’anomenaven missioners. Normalment eren grups de dos, un músic i un literat, que passaven dies en un territori concret per recollir-ne les cançons. Escrivien un diari del seu viatge, transcrivien les lletres i les melodies de les cançons, gravaven la veu dels cantants amb un fonògraf que funcionava amb cilindres de cera i també enregistraven fotografies. I els primers llocs on es va fer tot això va ser al Solsonès i al Berguedà.

Higini Anglès i Pere Bohigas van ser els protagonistes d’aquesta primera missió. Els que van obrir el camí a la resta de missioners que van dur a terme les desenes de recerques que es van fer entre el 1922 i l’esclat de la guerra civil, que va aturar el projecte. Ells van arribar a Solsona el juliol del 1922. La capital del Solsonès seria el punt des d’on es mourien arreu del territori i on recollirien també més cançons. De fet, el primer dia ja en van recollir gairebé una vintena. A la comarca del Solsonès hi van ser del 10 de juliol fins al 7 d’agost, gairebé un mes. Van haver d’aturar el viatge llavors perquè Anglès havia d’anar a Barcelona a cuidar el seu mestre, el musicòleg Felip Pedrell, que va acabar morint aquell any. Durant la seva travessia pel Solsonès van recollir 698 cançons, 160 de les quals eren de Solsona.

Així doncs, van reprendre el viatge el 20 de setembre, però, en aquesta ocasió, a Berga. Aquest recorregut va ser més curt, tant pels dies de durada com pels quilòmetres recorreguts. Això va fer que el nombre de cançons recollides també fos inferior, concretament 385, amb la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug com els pobles més productius pel que fa a cançons populars. Així, la primera missió de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya va acabar havent recollit un total de 1.083 cançons. De fet, tot i ser la primera, va ser una de les missions de l’Obra més productives.

Fent balanç de la seva missió, Anglès i Bohigas explicaven que la cançó no vivia més en els pobles arraconats de muntanya, sinó que eren més presents en els pobles rics i de vida fàcil. A més, indicaven que en aquella època ja s’estaven perdent cançons, ja que els joves, tot i que les sentien dels seus pares o avis, ja no se les aprenien i només en recordaven lleugerament algunes parts o melodies concretes. «És un fet que avui la gent no canta com abans; ha perdut l’humor, ha de treballar massa per viure», deia Anglès en el seu diari. Tot i això, és cert que, sense la tasca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, centenars de cançons haurien quedat avui en dia en l’oblit.

Un mossèn es va encarregar de recuperar i divulgar els reculls dels missioners

Les recerques arreu del territori es van realitzar fins a l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. Del 1922 al 1936 s’havien aplegat més de 40.000 documents, a més d’altres fons documentals de concursos i altres aportacions. També, fins llavors s’havien publicat tres volums del cançoner. Quan va arribar la guerra el 1936, Rafael Patxot va decidir dividir tots aquests documents. Una part se la va endur ell a Suïssa, on s’havia exiliat, i l’altra va romandre a Barcelona amagada. No va ser fins al 1991 quan els descendents de Patxot van cedir tots aquests fons documentals a l’Abadia de Montserrat, on encara es poden consultar. Va ser llavors quan va aparèixer la figura de mossèn Josep Massot, que era el director de les publicacions de l’abadia. Durant anys, el monjo va ordenar i classificar tots els documents i va continuar publicant els volums fins arribar als 21 que hi ha actualment. 21 volums d’història del folklore català que, si no fos pels missioners, ja hauria quedat completament en l’oblit.