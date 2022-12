El grup humorístic El Tricicle s'ha acomiadat definitivament aquest diumenge dels escenaris al Gran Teatre del Liceu. Davant més de 1.400 espectadors i desenes de cares conegudes del món de la cultura, l'espectacle i la televisió, el conjunt format per Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans ha abaixat el teló a quaranta-tres anys de trajectòria. Les mítiques ganyotes, sons guturals i la mímica del grup català han omplert l'escenari i la platea de riures amb un muntatge batejat "HITS-CHIMPUM!". "Hi ha un moment que canto, no canto opera, però per fi he cantat al Liceu", bromejava amb l'ACN Joan Gràcia poc abans de la funció. Amb els seus companys, reconeixen una barreja d'emoció i alegria per poder dir adeu acompanyats de la calor del públic.

L'espectacle amb què el Tricicle s'ha acomiadat dels escenaris es un recopilatori del bo i millor dels seus darrers muntatges. Entre el públic, noms com el de Joan Manuel Serrat, Eduardo Mendoza, Andreu Buenafuente o Cayetana Guillén Cuervo, que han compartit platea amb un públic que va exhaurir les entrades del muntatge pràcticament quan van posar-se a la venda. "Estem estranys, és la primera vegada que ens acomiadem, hi ha coses que hem repetit infinitament però aquesta no, és la primera vegada que ho deixem", reconeixia amb sorna Paco Mir. Al seu costat, Carles Sans reconeixia que tenir el Liceu ple cinc dies amb la gent entusiasmada per dir-los adeu els feia sentir "feliços". La promesa d'aquest diumenge era oferir "el millor, del millor, del millor" de tot el que han produït els darrers quaranta-tres anys. Tal com explicaven a l’ACN entre flaixos i micros els integrants del Tricicle a l'entrada del Liceu, aquest comiat definitiu ha hagut d'esperar més de dos anys i mig. "El vam parar el 2020 i hem esperat fins que no hem trobat les dates adequades amb tothom sense mascareta per poder riure", assegurava Mir. El lloc escollit per aquest comiat, el Liceu, donava solemnitat a la cita i, a la vegada, permetia que l'humor prengués per una nit un coliseu dedicat tradicionalment a la música clàssica i l'opera. "És la catedral de l'espectacle de Barcelona, l'escenari on cap gairebé qualsevol cosa, hi cap de tot, és un espectacle veure al Liceu ple amb la gent dreta, és el lloc ideal per dir adeu", apuntava Carles Sans. De cara al futur, els tres artistes prometen mantenir-se prop del públic i dels escenaris amb les seves tres "vides paral·leles" lligades a propostes escèniques per separat. En Joan Gràcia amb el seu espectacle "El Lío", el Carles Sans amb "Por fin solos" i en Paco Mir amb "El perro del hortelano", una adaptació de la comèdia palatina de Lope de Vega. Un cop acabat l'espectacle, els tres components del Tricicle s'han situat a l'entrada major del Liceu i han acomiadat, gairebé un per un i entre abraçades i fotografies, als assistents dels seu darrer muntatge mentre sonava de fons 'Va pensiero', de l'opera Nabucco de Verdi.