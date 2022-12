La Casa de la Vila de Súria ha acollit la presentació del llibre ‘Mines de potassa del Bages’ de l’estudiós surienc Albert Fàbrega Enfedaque. El volum inclou nombroses fotografies inèdites de l’arxiu històric de l’empresa ICL sobre l’origen i el desenvolupament del sector a la comarca. El llibre ‘Mines de potassa del Bages’ ha estat publicat per l’editorial Efadós, especialitzada en obres d’història gràfica.

A començaments d’aquest any 2022, l’editorial Efadós va presentar ‘Súria desapareguda’ del mateix Albert Fàbrega. El nou llibre ofereix centenars d’imatges històriques de les mines de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny, amb àmplies descripcions del context en què va néixer el sector i es va desenvolupar en les primeres dècades del segle XX. També hi ha referències als diversos projectes miners que no van arribar a materialitzar-se.

L’autor del llibre va explicar que els quatre municipis bagencs «no serien el que són» sense la mineria de potassa, després del descobriment del jaciment a Súria fa 110 anys. Albert Fàbrega va agrair a ICL i a l’Arxiu Històric Municipal de Cardona la seva col·laboració per a l’elaboració de l’obra. Per la seva banda, el coordinador d’autors d’Efadós, Jaume Alcázar, va expressar la satisfacció de l’editorial per la publicació del llibre, destacant la qualitat de les imatges seleccionades i el treball de l’estudiós surienc. En el transcurs de l’acte, l’alcalde Albert Coberó també va elogiar el treball «rigorós i

molt ben fet» d’Albert Fàbrega, que el proper 15 de desembre presentarà el primer volum de la seva història de Súria, editada per l’Ajuntament dins de la col·lecció Temes de Súria. També va agrair la col·laboració d’ICL i l’interès de l’editorial Efadós per aquesta nova publicació sobre les mines del Bages.

El director de medi ambient d’ICL Súria, Lluís Fàbrega, va elogiar la «rigorositat» de l’autor i va expressar la satisfacció de l’empresa per haver-hi col·laborat. El representant empresarial també va avançar que ICL està digitalitzant el seu arxiu històric per tal de posar-lo a l’abast de les persones interessades.

Segons Lluís Fàbrega, «hem de posar en valor» el paper de Súria en el descobriment d’un dels primers jaciments potàssics del món. L’acte de presentació del llibre ‘Mines de potassa del Bages’ va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila. L’extensió destinada a la història de cadascuna de les mines bagenques en el llibre ha estat condicionada pel nombre de fotografies històriques que van ser localitzades durant l’elaboració de l’obra.