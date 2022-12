Ampans recupera el seu concert de Nadal amb el muntatge «Electrobacasis»

La Camerata Bacasis protagonitzarà dimarts de la setmana vinent el Concert de Nadal Amics d’Ampans, que se celebra de nou aquest desembre després d’haver-se hagut d’ajornar els dos anys anteriors a causa de la pandèmia i les restriccions que va comportar. D’aquesta manera, l’entitat tindrà novament un espai per a la trobada al Teatre Kursaal de Manresa en el marc d’una vetllada cultural, tal i com feia abans de la inesperada arribada del coronavirus a les nostres vides.

Marc Oriola i Noèlia Bernal seran els presentadors d’un concert que porta per títol Electrobacasis, amb gèneres com el house, el pop i el tecno. Els dos joves van ser protagonistes fa unes setmanes del programa Artistes emès pel Canal 33 en el qual, juntament amb set altres companys, van explicar la seva relació amb la pràctica artística.

D’Abba a David Guetta

El muntatge que es podrà veure i escoltar al Kursaal comptarà amb la presència de l’orquestra de corda de la Camerata Bacasis, DJ Arzzett, que és discjoquei resident a Coco Village i Seven Seven, i la cantant Marta Trujillo, amb la direcció de Jordi Coll i els arranjaments de Guillem Vilar. En el seu repertori habitual, la formació intepreta música clàssica, però amb Electrobacasis van decidir trencar fronteres i gèneres i interpretar grans hits de l’últim mig segle, com èxits d’Abba, el mític YMCA dels Village People i temes emblemàtics del rock en català, així com composicions de DJ’s de renom mundial com ho són David Guetta i Avicci, aquest darrer traspassat prematurament als 28 anys.

L’organització del concert té el suport de la Fundació la Caixa i serveix Ampans per apropar a la ciutadania els projectes de sensibilització sobre els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Així mateix, la vetllada esdevé un moment per a la trobada entre treballadors, voluntaris, col·laboradors, donants, els usuaris i les seves famílies.

Les entrades per assistir al concert ja són a la venda i es poden adquirir a la pàgina web del teatre, www.kursaal.cat al preu de 15 euros (12 euros els menors de 30 anys i els majors de 65).