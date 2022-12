Eufòria Dance comptarà com a mínim amb dos concursants de la Catalunya central. Els manresans Javi Correa i Guillem Tomé són dos dels 30 participants anunciats del nou format de ball de TV3 que comença aquest divendres a la nit, tal com ha pogut reconèixer Regió7 al vídeo publicat pel programa a xarxes socials. Els dos bagencs han aconseguit destacar entre els 750 aspirants que optaven a aparèixer a les gales. Dels 30 seleccionats, 12 aconseguiran formar part del cos de ball de la pròxima edició d'Eufòria.

Encara que Regió7 no ha pogut parlar amb ells sobre el programa, ja que TV3 i la productora Veranda mantenen en secret gran part dels detalls del format, els seus perfils d'Instagram denoten que compten amb una llarga trajectòria dedicada a la dansa.

En el cas de Tomé, aquesta xarxa social mostra que ja va ballar en diverses gales de la primera edició d'Eufòria, tal com ja va explicar aquest diari. A més, ha treballat amb artistes com Bryant Myers, Ana Mena, Maikel Delacalle i Juan Magan.

Correa també va aparèixer, com a mínim, durant la gala final de l'edició anterior, tal com es pot veure en el vídeo de l'actuació de la guanyadora, la Mariona. El manresà apareix en escena des del principi, l'últim a l'esquerra abans de veure-li per primer cop el rostre a la cantant.

Els aspirants hauran de defensar 3 grans coreografies i posades en escena amb temes de Beyoncé, Oques Grasses i Michael Jackson, segons ha avançat la CCMA. I ho hauran de fer seguint amb l'esperit d'"Eufòria": treballant en equip i col·laborant entre ells per crear els xous més espectaculars, alhora que competeixen per mantenir-se dintre del concurs.

Al final de la nit, 10 candidats hauran d'abandonar el concurs. Abans descobriran la prova definitiva a la qual s'enfrontaran els concursants que estiguin en Zona de Perill: un freestyle, on els ballarins es jugaran seguir competint.

La primera gala comptarà amb la presència de diversos concursants de l'Eufòria original: l'Estela, el Pedro, el Joan i la finalista, la Núria, actuaran acompanyant els joves professionals de la dansa durant els seus grans números. A més, en Joan i l'Estela presentaran els seus primers singles: "Mai" i "Cupido", dues propostes de pop en català.

Cal recordar que l’encarregada de conduir les gales serà l’actriu Carol Rovira. Repeteix també Albert Sala, que serà al mateix temps coreògraf i figura principal del jurat del programa.L'equip encarregat de decidir quins concursants segueixen gala a gala també estarà format per les ballarines i coreògrafes Marta Tomasa i Sandra Granada i una convidada sorpresa.

Sala, en el paper de coreògraf tindrà l’ajuda d’Aina Casanovas, una de les ballarines més carismàtiques d’“Eufòria” i assistent de coreografia en l'edició anterior del programa.