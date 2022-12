Alba Nadal: «M’arrela molt ballar a casa»

Alba Nadal, nascuda a Saragossa, però resident a Sant Fruitós de Bages des de petita, estrena al Kursaal Casa d’àngels, un projecte molt íntim i personal juntament amb dos intèrprets més Luke Prunty i David Rodríguez. Els ballarins es van conèixer l’any passat al festival Girona en Moviment, un festival benèfic de dansa contra el càncer. Des d’aleshores, el trio s’ha mantingut en contacte i han fusionat les idees per dur a terme el projecte a l’escenari.

Nadal sempre ha estat molt connectada amb la literatura i amb tot el que és espiritual, com que Rodoreda parla molt dels àngels, han volgut focalitzar l’obra en tres de les seves novel·les: Aloma, Mirall Trencat i La plaça del Diamant. L’espectacle es basa en l’extracció angelical de la seva narrativa, és un viatge sensorial a través d’una relació poètica entre Rodoreda, interpretada per Nadal, i els dos àngels interpretats per Prunty i Rodríguez, que l’acompanyen cap a la vida adulta, a l’exili i en moments d’inspiració artística. «Ja s’han fet mil produccions sobre Rodoreda, documentals i pel·lícules, per això vam pensar què podíem fer que fos especial», comenta.

El motor emocional del projecte i el que ha unit encara més al trio ha estat la mort dels seus avis. Nadal explica que tenien un vincle molt fort amb els seus avis materns, igual que Rodoreda amb el seu avi. Els van perdre un any abans de la pandèmia i durant la covid sense poder-s’en acomiadar. Per això, l’espectacle també és un homenatge als avis dels ballarins. Tot i que el de Rodoreda va morir quan ella tenia dotze anys, sempre va ser la seva font d’inspiració i el seu àngel de la guarda. El procés de documentació l’han dut a terme entre tots, però especialment l’Imma, mare de la ballarina. «Vam anar fins i tot a l’Institut d’Estudis Catalans per fer més recerca sobre Rodoreda i vam trobar una foto del seu avi tocant el piano», afegeix la ballarina.

La música ha estat composada per Elisenda Duocastella i el pianista manresà Manel Camp, qui interpreta aquest avi matern, Duocastella és l’alter ego de Rodoreda i Nadal simbolitza el viatge de l’escriptora. L’espectacle fusiona dansa, música i literatura, tot i que no s’han centrat tant en la narrativa, sinó en la part més espiritual. Durant l’espectacle se sentirà la veu en off de l’actriu Miriam Moukhles que recitarà textos de Rodoreda i altres que el públic podrà llegir projectats.

«Ha estat molt difícil poder assajar tots junts, ja que vivim a ciutats diferents. No va ser fins aquest estiu que vam poder assajar a l’Esmuc i al Conservatori de Música de Manresa tots junts», comenta Nadal. «El problema que hi ha al Bages és que no hi cap lloc amb dos pianos de cua, per això ens havíem de desplaçar a l’Esmuc tot i que el terra no és el millor per ballar». Nadal també explica que els agradaria que el projecte tingués volada, ja que una obra sempre té uns costos i sempre en surten més del que inicialment preveus. «Estem molt agraïts a l’Ajuntament de Manresa per finançar el projecte i esperem que pugui tenir volada i els diners arribin un cop rodi la producció», diu Nadal.

Tot i que Nadal surt de l’escola Olga Roig de Manresa, ha tingut la carrera professional fora de Catalunya. «M’arrela moltíssim ballar a casa, inclús la meva energia canvia. No soc molt de promocionar-me a les xarxes, em costa», diu Nadal. «A veure si fent coses amb qualitat i elegància podem transmetre que no cal anar a Barcelona per veure bona dansa». Nadal comenta que Casa d’àngels va dirigit a un públic que vulgui reviure memòries i que pot connectar sobretot amb un públic madur i que busqui qualitat.