Roser Oduber indaga en els límits a través dels colors de la calç i l’argila

Roser Oduber reflexiona sobre els quaranta anys de vida amb la seva família a l’entorn d’uns antics forns de calç en l’exposició Límits geològics/Blanc i roig, que s’inaugurarà demà (12 h) al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (Cacis) que dirigeix en una finca forestal al terme municipal de Calders. La mostra, que es podrà veure fins al 31 de març, és el punt de partida d’un treball cooperatiu que durà a terme al llarg del 2023. «Sempre m’ha agradat estar envoltada de gent», explica la impulsora de la Taula d’Arts Visuals i de l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central: «però aquesta part social no l’havia introduït encara en la meva pròpia activitat creativa».

L’actual línia de treball d’Oduber és una conseqüència natural de l’obertura, fa catorze anys, del Cacis, concebut com un espai per a l’estada d’artistes i l’exhibició oberta al públic de projectes expositius, així com la divulgació de l’art contemporani. Per a la creadora i activista, l’art és un camí per a la reflexió sobre un món «insostenible» des del punt de vista mediambiental.

El projecte que es podrà veure a partir de demà va néixer fa poc mes de mig any a Tarragona amb l’exposició Límits, que va posar les bases d’un treball que reflexiona sobre el lloc que la mateixa Oduber ocupa en el món. Nascuda al Panamà, es va traslladar de ben petita a Catalunya i, amb la família, viu en una casa al costat dels forns des de fa quatre dècades.

«En la nova exposició segueixo la línia de treball sobre els límits, treballant el canvi de color entre Calders i Artés, els minerals de la calç i les terres vermelles argiloses», explica. I afegeix que «a partir d’aquí, durant el proper any faré exposicions amb artistes i professionals d’altres àmbits, com geògrafs, paisatgistes, biòlegs, ... La idea és trobar una conversa per pensar i plantejar propostes sobre els límits del desenvolupament insostenible que estem vivint».

Oduber ha situat a la sala d’exhibició uns contenidors de fusta d’1x1 metre plens de calç i de terres vermelles. «Sempre m’ha fascinat caminar i veure colors diferents a banda i banda del camí, i a vegades, entremig, els colors es barregen per l’acció de la pluja o pel trànsit de la gent», comenta.

En l’exposició hi ha també dues peces de 15.x1.5 m, una feta amb argiles vermelles transportades des d’Artés i una altra amb calç dels antics forns. «Sota la primera capa bruta, encara hi ha dos metres de calç morta», explica. Oduber té previst editar una publicació amb el resultat de les «complicitats» que teixeixi l’any vinent.

El cicle Estudis oberts impulsat per l’Associació d’Artistes Visuals de la Catalunya Central va viure ahir la tercera jornada amb l’assistència de nombrosos visitants al taller de Marina Berdalet a l’Estany, coincidint amb la Fira d’Hivern de la localitat moianesa. La reconeguda artista va ensenyar la seva obra i va parlar dels projectes que porta entre mans, en una nova jornada d’una iniciativa que obre les portes de diversos creadors per apropar el seu treball a la ciutadania.

A més de l’exposició d’Oduber (consultar horaris al correu roseroduber@gmail.com) aquest cap de setmana hi ha una altra cita: Rosa Maria Alonso farà una visita comentada al seu taller, a Ràdio Santpedor-La Nau. Els Estudis Oberts culminaran el següent cap de setmana, amb les visites als tallers d’Àngels Freixanet (dia 17) i Lourdes Fisa (dia 18), a Manresa.

Marina Berdalet mostra la seva obra a un nombrós públic als Estudis Oberts

t.m.r. Manresa