Els dos manresans d'Eufòria Dance Javi Correa i Guillem Tomé han començat el seu pas per Eufòria Dance amb bon peu. Ambdós han aconseguit classificar-se per a la segona gala de les tres que tindrà el format, i per tant, s'han convertit en semifinalistes del programa que proporcionarà un cos de ball a la segona temporada d'Eufòria. Durant l'emissió d'aquest divendres, deu concursants van ser eliminats després de les tres actuacions grupals i una d'estil lliure.

Els participants, dividits en 3 grups de 10, van ballar medleys de Michael Jackson, Oques Grasses i Beyoncé. Els concursants havien de demostrar les seves habilitats, mentre que la Núria, l'Estela i el bagenc Pedro Da Costa, de l'edició musical d'Eufòria, posaven veu als temes. Casualment, Da Costa va ser l'encarregat de posar veu al mix que van interpretar Correa i Tomé, que va acabar amb el primer en l'anomenada "zona de perill" lluitant per la seva continuïtat i el segon salvat després de la primera actuació. Després de cantar, Da Costa va recordar el seu pas per les festes majors de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, detallant que van ser "dos somnis realitzats". El tercer y ultimo grupo con Pedro y #CarolRovira de @EuforiaTV3 es nuestro preferido...y recordad que tenemos ojo para esto. #CarolRoviraDance #EuforiaDancetv3 pic.twitter.com/ARXqh6OcBq — CarolRoviraCFO (@CarolRoviraCFO) 9 de diciembre de 2022 Un cop salvats els primers concursants, entre els quals va haver-hi Tomé, va ser el torn del repte final. Llavors, Correa va haver d'enfrontar-se a una prova de ball d'estil lliure, freestyle, amb 14 companys per poder assegurar una plaça a la semifinal. Marta Tomassa, ballarina i membre del jurat, va ser l'encarregada d'anunciar al bagenc que passava a la següent fase, assegurant que havia aconseguit "treure un pòquer d'asos en un moment en què s'han de tenir totes les cartes sobre la taula". Durant la gala també va confirmar-se que la segona edició d'Eufòria musical tornarà "ben aviat" i que serà presentada per Marta Torné en solitari. 💥 L'actriu i presentadora Marta Torné confirma que presentarà la segona edició d'#EufòriaTV3



Ha generat mola expectació amb la promesa de participants d'alt nivell: "s'ha presentat el doble de gent al càsting que l'any passat i el nivell és espectacular"https://t.co/FQjBrNozYM — TV3.cat (@tv3cat) 9 de diciembre de 2022 L'actriu va assegurar que la nova edició del concurs musical ha generat molta expectació i va prometre que hi haurà concursants de molt talent. "S'ha presentat el doble de gent al càsting que l'any passat i el nivell és espectacular