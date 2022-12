La 5a edició dels premis de Cultura del Berguedà ha guardonat aquest vespre amb el seu reconeixement d'honor l'artista berguedana Angelina Vilella per la seva trajectòria com a creadora i activista social i cultural. En una gala lluïda al pavelló de Suècia de Berga, també s'ha reconegut l'Associació Cultural Konvent i Tràfec Teatre. La previsió era celebrar l'acte al Museu del Ciment de Castellar de n'Hug, però s'ha traslladat al pavelló de Suècia per les previsions de mal temps.

Viella és la primera dona que rep el premi d'Honor de Cultura del Berguedà. En el lliurament del guardó per part del president comarcal, Josep Lara, la berguedana ha pujat a l'escenari visiblement emocionada i destacant la inspiració que va suposar la seva família durant la infància. Artista polifacètica amb domini del dibuix, la pintura o la caricatura, va ser directora de la desapareguda Escola d’Arts i Oficis de Berga i ha impartit classes de dibuix i pintura a centenars d’alumnes berguedans. A més, va dirigir l’Agrupació Teatral La Farsa i, fins a l'any 2003, va ser la restauradora de les comparses de la Patum. La seva vinculació a la vida cultural de la vila de Berga la converteix en una persona molt estimada. "Continuaré treballant per la cultura, sempre que la salut m'ho permeti", ha assegurat.

En el transcurs de la gala, també s'ha reconegut amb el Premi a la Creació Artística l'agrupació teatral berguedana Tràfec Teatre. El jurat ha valorat especialment l'originalitat de la proposta del projecte (je suis) nAnAqui, ja que parla amb valentia sobre salut mental. En rebre el guardó, Lídia Canals, de Tràfec Teatre, ha agraït "un reconeixement que ens servirà com a estímul per continuar fent el teatre que més ens agrada i apostant per les creacions pròpies".

L'altre projecte guardonat ha estat l'Associació Cultural Konvent, que va ha rebut el premi a la Difusió Cultural. El centre artístic multidisciplinari, ubicat en un antic convent de monges de finals del segle XIX a Cal Rosal, ha estat valorat per la seva projecció internacional i la seva aposta per potenciar l'art contemporani. Anna Benet i Pep Espelt, en representació del Konvent, han destacat que sovint han estat més reconeguts fora de la comarca, per aquest motiu, "és un premi que rebem amb una especial il·lusió per ser del territori".

En el seu parlament, la consellera de Cultura, Araceli Esquerra, s'ha mostrat "molt satisfeta perquè especialment en aquesta edició s’ha reconegut el treball de persones que en el seu dia a dia s’impliquen perquè la cultura del Berguedà sigui reconeguda a dins i a fora del nostre territori”.