Una festa que ha acabat amb els prop de 300 espectadors que pràcticament han omplert la platea i el primer pis del teatre Conservatori de Manresa aplaudint el Cos de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans. L'hostal de l'oreneta, estrenat aquest diumenge a la tarda dins dels actes del 75è aniversari del l'entitat, ha fet desfilar per l'escenari catorze números de dansa a un ritme vertiginós i amb una alegria que la prop de vintena de balladors que els han executat han sabut encomanar als presents.

L'espectacle, amb direcció de Judith Peirón i d'Alba Soldevila, explica el dia a dia a l'hostal l'oreneta, que porten una parella, una filla gran i dos fills petits. Comença com s'acaba, amb els hostalers acomiadant els darrers hostes. Entremig, hi ha els preparatius per tenir-ho tot a punt per als propers que s'hi allotgin, un grup de pagesos i un de pescadors; la bugada, les taules parades per dinar plegats, les excursions a la muntanya, els balls que propicien enamoraments... Amb guió i coreografies de les seves directores, els assistents només han trigat tres números a aplaudir cada final de dansa, la qual cosa ha impedit escoltar prou bé les veus en off de Mireia Cirera i Sergi Gamisans, amb textos originals de Jaume Vidal i Alcover.

Hi ha hagut les (breus) col·laboracions especials en un dels números de la Colla Sardanista Dintre el Bosc, la colla castellera Tirallongues i de dos capgrossos dels Geganters i, sobretot, hi ha hagut balls tradicionals amb alguns elements coreogràfics per posar-los al dia, molt ben coordinats i interpretats, que han encomanat alegria i energia, amb músiques ben triades per a cada escena.

Feta l'estrena, que ha rebut el merescut aplaudiment final dels assistents, els quals han gaudit a canvi de la repetició d'una de les peces més lluïdes, ara només cal que als Dansaires Manresans els surtin uns quants bolos per poder portar a altres escenaris el seu L'hostal de l'oreneta.

Els actes del 75è aniversari d'una de les entitats de la ciutat amb més tradició al darrere inclouen una exposició al vestíbul de l'auditori de la Plana de l'Om que es podrà veure fins diumenge vinent i que consta de fotografies i objectes de tots aquests anys.

En dansa des del 1947

El Casal Cultural Dansaires Manresans es va fundar l’any 1947 i, durant els seus primers anys, va ser un grup de sardanes. L’any 1953 va néixer el grup de Dansa Folklòrica, que és actualment l’esbart. Des de llavors, han representat la cultura tradicional i popular catalana en infinitat d’ocasions, tant a nivell nacional com internacional en diferents festivals. L’any 1953 van entrar a formar part de l’obra del ballet popular de Barcelona. L’any 1985 es va fundar l’Agrupament d’Esbarts (federació de grups de dansa folklòrica de Catalunya), del qual són socis fundadors.

L’any 2016 van participar al primer concurs de Dansa Catalana de Catalunya Nord, quedant en el tercer lloc.

Des de 1986 organitzen coincidint amb la Festa Major de Manresa el festival de dansa folklòrica Oreneta d’Or Ciutat de Manresa, per on han passat els grups més representatius de les diferents comunitats autònomes, així com grups de països d’Europa.

Al seu repertori es poden trobar danses del més pur estil tradicional i d'altres de creació amb un estil més modernitzat, però sense perdre l’essència dels punts bàsics tradicionals.

El Cos de Dansa és el grup amb més anys d’història i és la cara més visible de l’entitat gràcies a totes les actuacions que s’han fet al territori català i als múltiples intercanvis culturals que ha realitzat el grup arreu de l’estat i, fins i tot, en altres països europeus.

Compta amb una sèrie de balls i d'espectacles emblemàtics, tant balls populars com de nova creació, alguns d’ells creats per antics directors i dansaires que han format part de l’entitat. Entre les diferents danses s’hi troben danses marineres, de muntanya i de la Catalunya interior.