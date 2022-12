El surienc Albert Fàbrega presentarà demà dimarts, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Casino de Manresa, el llibre Mines de potassa del Bages (Efadós), un recorregut gràfic per la història de les quatre explotacions mineres de Súria, Sallent, Cardona i Balsareny. L'acte és obert a tothom.

El volum inclou 300 imatges històriques, la més antiga de les quals data del 1918. L'autor viatja fins a la descoberta de la potassa i fa evolucionar el relat històric a través del context en el que es va desenvolupar el sector miner a les quatre localitats de la comarca. Fàbrega va consultar un fons de més de trenta mil imatges, principalment a ICL i l'Arxiu Històric Municipal de Cardona.

Tal i com va apuntar l'estudiós surienc en la presentació realitzada a principis de mes a la seva localitat, els quatre municipis "no serien el que són" sense la mineria de potassa. La majoria de les fotografies són inèdites o molt poc vistes, i en conjunt mostren els interiors de les mines, l'exterior, les construccions i els transports que hi estaven associats.