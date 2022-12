La Campanya de Joguines de Creu Roja es clourà aquest diumenge, dia 18 de desembre, a les 12 h, a la Sala Stroika de Manresa. Les dues entitats s'uneixen per organitzar un concert solidari amb el grup infantil Ambauka que vol aplegar petits i grans per una causa solidària comuna. Tots els beneficis que generi el concert es destinaran a la campanya que cada any intenta que no hi hagi cap nen sense una joguina per Reis a la comarca del Bages.

Amb aquesta iniciativa de llarg recorregut i tradició en la història de Creu Roja a Manresa, es vol sensibilitzar i fer visibles les situacions de dificultats que viuen les famílies amb pocs recursos econòmics i en risc d'exclusió social. Les entrades es poden adquirir a través de la web de la sala Stroika. Ambauka va néixer el 2008 a l'Esplai l'Agrupa de Molins de Rei i s'ha consolidat com un grup que ofereix espectacles familiars participatius.