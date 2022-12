L'entorn natural i arquitectònic de Sant Miquel del Fai reobrirà portes al març de 2023. La Diputació de Barcelona va adquirir l'espai l'any 2017, i des de llavors hi treballa per garantir la seguretat en tot l'itinerari, així com en la recuperació arquitectònica i urbanística d'elements com la Casa Prioral o les ermites, esglésies i camins que discorren per la zona.

D'entrada, l'obertura es farà només en caps de setmana, si bé també es faran visites per a grups, com ara d'escolars. I, basat amb un concepte educatiu i de divulgació, no hi haurà servei de restaurant, com abans. L'accés serà totalment gratuït però caldrà fer reserva, amb un aforament de fins a 200 persones simultàniament. La previsió és que cada dia hi passin unes mil persones.