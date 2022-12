Nativitat Yarza va néixer a Valladolid el 1872 i va passar a la història política de Catalunya quan, arran de les eleccions del gener del 1934, va ser escollida alcaldessa de la localitat anoienca de Bellprat. Una fita rellevant perquè era la primera dona del país que assolia aquest càrrec, tot i que els fets d’Octubre d’aquell mateix any van interrompre abruptament una feina que va recuperar breument del febrer al juliol del 1936. Reivindicant la trajectòria d’aquesta mestra compromesa amb el feminisme, la setmana vinent s’estrenarà a l’escenari del Teatre de l’Aurora d’Igualada l’obra La primera, creada per l’igualadí Joan Valentí -que també n’és l’intèrpret- i el manresà David Pintó. Les funcions tindran lloc el dijous 22 de desembre i el divendres 23, a les 20 h, i el dissabte 24, a les 12 h. Les entrades ja són a la venda, al preu de 16 euros (www.teatreaurora.cat).

«Aquest espectacle té la voluntat de ser molt feminista, tot i que soc jo qui surt a escena», ha explicat Valentí aquest matí en la presentació del muntatge, que té el suport del Teatre de l’Aurora en la producció tècnica. L’intèrpret ha puntualitzat que «no fem sortir la Nativitat, que era una dona extraordinària, sinó que l’expliquem a ella a través de persones que la van conèixer», motiu pel qual l’anoienc es fica a la pell de diferents personatges.

Yarza ha estat reivindicada en els darrers anys per diferents articles i publicacions, com el llibre escrit per Isidre Surroca i el desaparescut Antoni Dalmau (1951-2022) -a qui va dedicat l’espectacle, juntament amb la mestra republicana Joana Just (Igualada, 1910-Mèxic, 2005)-, publicat per la Fundació Irla. De l’alcaldessa no n’ha quedat cap registre oral, no se sap quina veu feia més enllà dels records d’alguns alumnes seus, però 'La primera' no es vol estalviar ‘escoltar-la’ i serà la reconeguda actriu Pepa Arenós qui reviurà les seves paraules per fer-les arribar al públic. L’espectacle també comptarà amb una cançó -'El meu col·legi'- que interpretarà Martí Marsal.

'La primera' és el tercer espectacle sobre la memòria històrica del duet Valentí-Pintó després de 'Mort a les cunetes' i 'Molotov'. De Nativitat Yarza n’ha quedat per sempre més la fita de convertir-se en alcaldessa abans que cap altra dona a Catalunya, però també es destaca -i a través d’ella el muntatge esdevé reivindicació i homenatge a diversos col·lectius de dones- que va ser una activista feminista i va treballar de mestra en un temps de renovació pedagògica. Coincidint amb l’estrena de l’obra teatral, s’instal·larà al vestíbul de l’Aurora una exposició sobre Yarza que després anirà a la Biblioteca Central.