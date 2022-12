Víctor Borràs Gasch, codirector de la companyia anoienca Teatre Nu, ha recollit avui el premi de teatre Frederic Roda 2022 pel text 'Els ossos de l'irlandès', un guardó organitzat per la Diputació de Barcelona, a la seu de la qual ha tingut lloc l'acte de lliurament, i l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, dotat amb 8.000 euros i l'edició del text premiat. La trajectòria d'aquesta peça escrita per uns dels responsables del grup de Sant Martí de Tous ja va rebre fa menys de dos mesos el premi Quim Masó, un altres dels grans reconeixements de l'escena catalana.

'Els ossos de l’irlandès' s’estrenarà al Temporada Alta de l'any vinent i estarà dirigida per Xavi Ricard i interpretada per Ivan Benet, Norbert Martínez, i Ernest Villegas. El text explica la història de l’amistat trencada de tres amics que passats vint anys, en un dia de pluja, veuen com la terra torna a la superfície tot el que voldrien que seguís enterrat.

Segons el jurat, és una obra “molt original, ben ambientada i que manté el suspens, donant un gir inesperat al final”. El jurat també ha destacat que l’humor negre i les escenes d’acció fan l’obra interessant per atraure el públic jove.

En recollir el guardó, Víctor Borràs ha compartit el premi amb la seva família i “amb totes les persones que formen o han format part del Teatre Nu, la companyia on treballo des de fa més de vint anys. Amb ells i elles aprenc cada dia aquest ofici”.

Sobre l'ofici d'escriure, l'autor ha dit que “és un acte solitari, però fer teatre és per sobre de tot un acte col·lectiu. Gairebé tot el que he après del món del teatre ho he fet a la companyia i en companyia i per això penso que aquest premi també és per la gent amb qui comparteixo aquesta utopia que és fer del teatre una forma de vida”.

Borràs viu a Sant Martí de Tous, on hi ha instal·lada la seu de la companyia. Avui ha volgut "reivindicar la feina de les companyies, de les companyies que treballem al territori fora de la capital. Companyies petites o no tan petites que escampen el teatre arreu i que ho fan per a tota mena de públic. Aquestes companyies no acostumen a centrar l'interès dels mitjans. Però fan, però fem, una feina ingent i imprescindible.”

El Premi Frederic Roda es va crear el 2014 per honorar la memòria d'un dels grans noms del teatre català, cofundador de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre, actor, director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. L’any 2018, la Diputació de Barcelona va donar un nou impuls al certamen.

Cofundador de Teatre Nu

Víctor Borràs Gasch és llicenciat en Art Dramàtic (1999) i postgraduat en Pedagogia Teatral (2010) a l’Institut del Teatre. Va crear fa més de 20 anys amb Maria Hervàs Teatre Nu, un col·lectiu de professionals de l’art escènic que crea, produeix i exhibeix espectacles arreu; alhora que gestiona projectes que promouen i acosten les arts escèniques a tots els públics. A Teatre Nu ha desenvolupat tota la seva carrera professional, com a actor, productor, director i autor. Algunes de les obres més destacades són «Kàtia» (2018), Premi Xarxa Alcover 2018; «Teatre Arrossegat de Catalunya» (2017); «Maure el Dinosaure» (2016); «Mrs. Brownie» (2015), Premi Públic Pom d’Or; «Raspall» de Pere Calders (2012), nominat als Premis Butaca com a millor espectacle familiar; «Avi Ramon» (2009); «Somnis d’Alícia» (2007) i «La Lluna d’en Joan», de Carme Solé Vendrell (2006). És autor també de «La lleugeresa i altres cançons», coescrita amb Ivan Benet; «No ens tornarem a veure» i «La dona del tercer segona», estrenada al Festival Grec 2021 i també premiada en vàries ocasions.