Imagina’t culmina el 45è aniversari amb un tribut a l’animació infantil

Entre l’animador que enlluernava la quitxalla amb la veu i la guitarra i els grups que mouen milers de joves espectadors en els concerts infantils hi ha un trajecte històric de mig segle que va iniciar la figura majúscula de Xesco Boix. Dels primers, gairebé una espècie en extinció, en farà demà dissabte un homenatge l’espectacle de cloenda de la celebració dels 45 anys d’Imagina’t, l’entitat que programa de manera estable propostes de teatre, titelles, música, dansa i circ a Manresa per als més petits. Dirigit per Pep López, reconegut músic i animador de llarg recorregut, el muntatge tindrà música en directe.

«El fenomen dels animadors infantils és català, a fora no existeix», afirma López, que situa els orígens en el folk nordamericà i figures com Pete Seeger i Woody Guthrie. « En Xesco Boix va conèixer en Seeger, que cantava per als nens, i va quedar enamorat d’allò que feia», afegeix López: «per això es va dedicar a traduir tot el seu repertori i va iniciar una feina que no existia, la d’animador per a la canalla. Era l’únic».

El coordinador de l’espectacle que es podrà gaudir al Kursaal ha fet ja molta carretera des que va començar a fer-se conegut en una època en que l’artista conduïa la furgoneta i muntava l’escenari. Se sent deutor dels que «van obrir camí», una gent que, tal i com apunta Joan Vilà, coordinador d’Imagina’t, «pujaven a l’escenari de la Sala Ciutat, que era molt gran, i tenien èxit, reivindicant l’ús del català en un moment en el que no era fàcil programar en la nostra llengua i oferint un espectacle de qualitat». Un aspecte, aquest darrer, que Vilà vol remarcar: «els espectacles per al públic familiar són de primera divisió, com qualsevol altre gènere escènic, però els mitjans no se’n fan tan ressò».

De la soledat a la banda

A l’hora d’imaginar un espectacle per posar la cirereta al 45è aniversari, López va proposar crear una banda amb un grup d’aquests animadors que sempre actuaven sols però eren capaços de concentrar l’interès dels menuts. Àngel Daban, Noè Rivas, Lluís Pinyot, Miqui Giménez, Amadeu Rosell, Jordi Palau, Lluís Atcher i el mateix Pep López actuaran de forma individual durant la primera part del concert, i posteriorment actuaran plegats acompanyats d’una banda formada per Anna Sardà, Mar Serra, Laia Casanellas i Marta Urdiales, a més d’altres col·laboracions que l’organització vol que siguin una sorpresa.

«Recomanem a la gent que no vinguin amb la idea d’estar asseguts durant una hora i mitja», adverteix López, convençut que els animadors sabran com aixecar el públic dels seus seients. Un escenari perfecte per la cloenda del 45è aniversari d’una entitat que basa la seva força en el voluntariat. Durant tots aquests anys, ha disposat de més d’un centenar i mig de col·laboradors i ha programat 500 espectacles, que han vist 100.000 persones, sobretot joves, molt joves, espectadors.