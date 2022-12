La Orquestra Selvatana va brillar dimecres a Manresa davant d’un Kursaal ple de gom a gom. Les cadires buides es podien contar amb els dits d’una mà i no per ganes, perquè molta gent va ser baixa per la grip, tal com vam poder corroborar des del diari. A tot això, però, els que si que van poder venir ho van poder fer des de Fals, l’Anoia i de diferents parts del territori. Van aprofitar, així, la tarda per fer una excursió a la capital bagenca. Tot plegat amb el suport de la Caixa que va ajudar a que les entrades fòssin més econòmiques pel públic més veterà.

I és que no és el mateix veure una orquestra en un escenari de festa Major que fer-ho a dalt d’un escenari i fer-ho, a més, amb un teatre com el Kursaal. Amb una pantalla que cobria pràcticament tot l’escenari, va ser l’acompanyament visual que tenien els artistes. Allà s’hi projectaven diferents imatges, curiositats de cada tema i també la lletra de les cançons. Tot plegat va ser acabat de guarnir amb el cos dels cantants, amb Victòria Huguet, Noèlia Mora, Xavier Dealbert i el sallentí Miquel Gili. Tots quatre formaven el quartet perfecte per a cada interpretació.

Hi va haver espai pels musicals, el circ i també un homenatge, tot just començar l’espectacle per al desaparegut Pau Donés. Ho van fer amb la cançó “Eso que tú me das”, però versionada al català. Tot seguit, moment de les interpretacions en solitari dels quatre cantants i com si d’un fil argumental es tractes, es va passar a la interpretació en solitari d’alguns músics.

I és que d’homenatges anava el concert i també hi va haver un espai dedicat al món dels musicals. ABBA i "Moulin Rouge" van estar presents de bon inici i sempre amb l’acompanyament de les mans per part del públic. Va ser en aquell moment quan es va fer el salt dels musicals al món del circ. Amb poc marge per canviar-se, els quatre cantants, com si d’un espetec de dits es tractés, ja tornaven a estar amb un altre vestuari, digne del circ. I és que a dalt d’un escenari tot el que no sigui tractat amb delicadesa i cura, pot arribar a ser un despropòsit. És per aquest raó que el vestuari és un tema tractat amb la màxima delicadesa perquè cap detall s’escapi.

I com tot, es necessita el moment elegant. Aquest va ser el tros final, quan es van cantar els temes del territori. Les sardanes i les cançons d’autor.

Català, com a llengua

El director de la Selvatana, Santi Escura, en les seves diferents intervencions durant el concert va assegurar que la orquestra vetlla per la llengua catalana, va ser llavors quan va rebre el primer aplaudiment de la tarda. En el seu parlament va detallar que la Selvatana té un repertori, gairebé integre en català.

I per aquesta raó, i com no podia ser d’una altra manera, al final del concert es va acabar amb el particular bloc de les cançons catalanes. Sardanes com “La Moreneta” “La puntaire” o la més esperada “Girona M’enamora”, van acabar de fer el combinat perfecte per deixar el públic en bon sabor de boca. Un públic que no va marxar fins abans tocar la senyera.