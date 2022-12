Un any més la solidaritat i també la festa van ser les principals protagonistes del concert que organitza la Creu Roja de Manresa en el marc de la campanya de recollida de joguines que es fa per les festes de Nadal. Enguany el concert, que va vendre 150 entrades, ha canviat lleugerament el format i ha passat a celebrar-se un concert infantil a la sala Stroika a càrrec de l'agrupació de Molins de Rei Ambauka.

Minuts abans del concert, els més petits que entraven a la sala ja comnçaven a jugar amb les llums que il·luminaven el terra de la pista de ball de l'Stroika i demostraven que tenien ganes de fer festa corrent i cridant per l'espai. De fet, alguns d'ells anaven amb la cara pintada o amb la disfressa de drac que caracteritza aquest grup infantil.

Ja una mica més tard de les dotze del migdia va ser el torn d'Ambauka, que van començar la seva actuació destacant l'aspecte solidari del concert i transmetent el missatge de que cal posar el món cap per avall per canviar algunes coses que no ens agraden. De fet, al llarg del concert el grup va anar emetent diversos missatges de defensa d'un món més just i net a través de la interpretació de cançons del seu últim disc "De cap per avall" i també altres cançons dels seus 14 anys de trajectòria.

Durant els primers instants del concert els nens i nenes presents a la sala Stroika van començar una mica tímids, col·locant-se davant de l'escenari i simplement gaudint de les primeres melodies que tocaven els 5 membres del grup infantil. Però amb el pas dels minuts es van anar animant fins que la primera pluja de confetis en forma d'estrelles va destapar els crits d'il·lusió dels més petits. Des de llavors, petits i grans, van començar a ballar seguint les coreografies que marcava la banda de Molins de Rei, que tocava per primer cop a la sala Stroika.

Ambauka feia gal·la de la seva capacitat per dinamitzar el públic a través de les seves cançons. Així, convidaven als nens i nenes a cantar amb ells les tornades de les cançons i també presentaven coreografies que infants i adults podien seguir sense problemes com la cançó Siguis com siguis o la coneguda Bon Profit. El grup combinava les seves cançons amb missatges reivindicatius com per exemple la recomanació d'evitar l'ús innecessari de plàstic o la crítica a les polítiques migratòries de la Unió Europea al mar mediterrani, tot això, però, sempre a través de les cançons alegres que marquen l'estil del grup que també va incorporar l'anglès en un dels seus temes.

El plat fort de l'espectacle va arribar gairebé al final, amb la interpretació de la llegenda de Sant Jordi que fa Ambauka a través de la qual també es fa una crítica a la monarquia. Durant aquesta cançó ja van començar a aparèixer les disfresses de drac característiques del grup. No va ser fins al tema següent, Drac Qüí, que tots els membres del grup es van posar la disfressa de drac per interpretar una de les cançons més conegudes d'Ambauka.

Precisament aquesta cançó va ser la que va fer cantar i ballar més als nens i nenes presents a la sala gràcies a la seva tornada enganxadissa i al seu divertit ball. El concert va acabar amb una cançó que el grup va fer durant la pandèmia en la qual es posava en valor el paper de la cultura en la societat.

Un cop acabat el concert alguns nens i nenes es van endur alguns dels confetis que s'havien tirat durant el concert així com alguns productes de la banda. Alguns dels assistents consultats explicaven que els va semblar un bon lloc per fer el concert infantil degut a les temperatures i que també hi van acudir pel caràcter solidari del concert.