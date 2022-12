El cantant i compositor santjoanenc Joan Borjas i l’escriptor berguedà Xavier Gonzàlez-Costa han fusionat el seu talent per crear La rumba de Nadal. Tal com indica el títol, és una cançó rumbera que reivindica el retrobament amb els éssers estimats durant la festivitat. L’obra està disponible a les principals plataformes de música en streaming.

Els autors asseguren que la rumba catalana «era el tipus de música perfecta per posar melodia» a la seva idea, fer un tema inclusiu que pugui transmetre l’esperit nadalenc a «qualsevol persona, tingui l’edat que tingui, vingui d’on vingui i pertanyi al tipus de família al qual pertanyi». «I és que Nadal», afegeix Xavier Gonzàlez-Costa, «més enllà de la tradició de cada casa, és retrobament i record, i d’aquest sentiment en pot participar tothom».

La cançó té dos videoclips. El primer compagina imatges de la infància dels autors, alhora que també inclou imatges de la infància dels intèrprets i del moment en què es va enregistrar el tema. El segon serà una versió instrumental amb lletra.

«La nostra aspiració és que les escoles també se la facin seva i els ajudi a cohesionar els grups, amb aquest ritme tan engrescador, tan nostre i, alhora, tan universal», explica Borjas, que és mestre de primària. Per això, han fet arribar la cançó a mestres de música perquè la poguessin incloure en els repertoris de final de trimestre.

Per fer la cançó més accessible, els autors han obert un web on, a part dels videoclips, ofereixen la lletra, la partitura i els acords de la nadala, i on s’aniran publicant els enregistraments que els centres educatius els facin arribar.